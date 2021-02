Horší než odchod z EU. Za nezávislost Skotsko tvrdě zaplatí, varuje studie

Podle studie, kterou vydala prestižní univerzita London School of Economics (LSE) a hongkongská univerzita City University, by skotská ekonomika po vyhlášení nezávislosti každým rokem zchudla o jedenáct až 15,4 miliard liber (325 až 454 miliard korun) ročně. Negativní dopady by trvaly desetiletí, uvádí autoři.



Zatímco překážky obchodu související s brexitem sníží příjem Skotska na obyvatele o dvě procenta, nezávislost by tento příjem dále snížila o 4,5 až 6,7 procenta, a to i v případě, že by Skotsko zůstalo na společném trhu se zbytkem Velké Británie, uvádí studie. Ani opětovné připojení k EU by podle ní nevedlo k zásadnímu snížení dopadů.

Avšak právě Evropskou unií zastánci nezávislosti často argumentují. Ačkoli v referendu, které se konalo v roce 2014, hlasovala 55 procentní většina pro setrvání ve Spojeném království, brexit tento názorový proud s určitou pravděpodobností oslabil. Podle aktuálních průzkumů nyní zastánci osamostatnění mírně převažují.

„Analýza ukazuje, že alespoň z hlediska obchodu, by nezávislost zanechala Skotsko podstatně chudší než setrvání ve Velké Británii,“ říká k tomu jeden z autorů reportu Hanwei Huang. „Ačkoli při druhém referendu bude hrát roli mnoho úvah, voliči potřebují vědět, jaké budou pravděpodobné náklady a přínosy. Tento briefing přispívá k tomuto poznání.“

Nenahraditelný společný trh

Autoři zdůrazňují, že jejich analýza zahrnuje pouze dopady zvyšování nákladů na obchodování. Vynechávají tak další ekonomické proměnné, jako jsou škrty, zvýšení příchozích investic, změny v procesech přistěhovalectví, měnové a daňové změny.

Argumentují však tím, že zbytek Spojeného království představuje pro Skotsko obchodního partnera číslo jedna. Na společný trh Velké Británie vyváží Skotsko 61 procent svých exportů, z něj zase dováží 67 procent svých importů. Jde přibližně o čtyřikrát větší obchodní výměnu, než jakou má Skotsko s Evropskou unií. Autoři vypočítali, že by nezávislost zvýšila náklady na obchodování se zbytkem Británie o patnáct až třicet procent.

„Po získání nezávislosti dojde ke změnám ve skotských obchodních vzorcích pravděpodobně postupně, během jedné generace nebo více. V prvních desetiletích po získání nezávislosti tedy zůstane Spojené království největším obchodním partnerem Skotska,“ píše se ve studii, která je příznačně nazvaná: Nespojené království? Brexit, obchod a skotská nezávislost.

Po vzoru Irska

Studie představuje jistou odpověď na obnovení tlaků vládní Skotské národní strany. Partaj nedávno oznámila, že připraví legislativní půdu na opětovné hlasování v referendu, čemuž se britská vláda v čele s premiérem Borisem Johnsonem horlivě brání.

„Neexistuje důvod, proč by Skotsko nemohlo napodobit úspěch nezávislých zemí naší velikosti, které jsou mnohem bohatší z hlediska příjmu na obyvatele než Spojené království,“ argumentuje skotská ministryně pro ekonomiku Fiona Hyslop. Odvolávala se přitom na dánskou a norskou ekonomiku i na hospodářství Irska.

„V reálu se nezávislému Irsku díky členství v EU podařilo dramaticky snížit obchodní závislost na Británii, diverzifikovalo se směrem do Evropy a jeho průměrný příjem na obyvatele v tomto procesu předběhl Spojené království,“ cituje skotskou političku Guardian. „S našimi ekonomickými zdroji a výhodami by kontrola hospodářské politiky a členství v EU pro Skotsko znamenaly růst ekonomiky.“

Avšak ekonomové před nezávislostí varují. „Opětovné vstoupení do EU po získání nezávislosti by zmírnilo celkové obchodní náklady jen málo a v krátkodobém horizontu by pravděpodobně vedlo k větším ekonomickým ztrátám než zachování společného trhu se zbytkem Británie,“ uvedl k tomu pro Financial Times Thomas Sampson, profesor LSE.