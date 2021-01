Založte si firmu v EU, radí poradci z ministerstva britským podnikatelům

Od prvního ledna Británie není součástí jednotného trhu Evropské unie. Britské podniky tak musí při vyvážení zboží do bloku řešit nové pravidla týkající se DPH, cla a řadu byrokratických opatření.

Aby podnikatelům ulehčili v jejich soužení, podle listu The Guardian poradci z ministerstva mezinárodního obchodu nabízející jednoduché řešení. Založit společnost v Evropské unii a tím se se vyhnout obchodním překážkám.

Andrew Moss z Horizon Retail Marketing Solutions se rozhodl založit novou společnost v Nizozemsku na základě doporučení poradce z ministerstva mezinárodního obchodu. Zatímco v Británii část lidí propustí, v Nizozemsku další najme.

„Ten chlap mluvil naprosto rozumně. Zeptal jsem se ho, zda mám jinou možnost, než založit společnost v zahraničí? Potvrdil mi, že nevidí žádnou jinou cestu,“ řekl The Guardianu Moss. „Řekl mi, že musí být opatrný v tom, co říká, ale bylo zcela jasné, co má na mysli.“

Z podobných důvodů se rozhodl založil firmu v Nizozemsku i Geoffrey Betts, výkonný ředitel společnosti Stewart Superior. Problémy s DPH, poplatky za pohyb zboží a celá nová pobrexitová administrativní opatření jsou podle něj „noční můra“.

Podle listu Financial Times cena lahve vína v Británii se může zvýšit z dvanácti liber až na 13 kvůli byrokratickým záležitostem a poplatkům ovlivňujícím dovoz. Severoirské obchody si stěžují, že kvůli obtížím při přechodu na nové byrokratické procedury nemají dost čerstvých potravin obvykle dovážených z Velké Británie.

Skotští rybáři kvůli přílišné byrokracii zastavili vývoz do zemí EU. „Stačil nám jeden papír na poslání čerstvého jídla do Madridu. Nyní je pro každou transakci potřeba zhruba 26 kroků“, řekl stanici CNN James Withers, výkonný ředitel skotského průmyslového sdružení Food and Drink.



Index nákupních manažerů (PMI) pro odvětví služeb, které tvoří 80 procent britské ekonomiky, klesl v lednu na 38,8 z prosincových 49,4 v prosinci, což je nejnižší úroveň od května. Výrobní PMI poklesl z prosincových 57,5 na lednových 52,9.

„Služby byly opět obzvláště těžce zasaženy, ale výroba zaznamenala téměř stagnující růst, což je způsobeno koktejlem covidu-19 a Brexitu, což vedlo ke stále častějšímu zpoždění dodávek, rostoucím nákladům a klesajícímu vývozu,“ vysvětlil Chris Williamson, hlavní ekonom společnosti IHS Markit, stanici Sky News hlavní důvody poklesu.