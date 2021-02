Sílící koruna se nejspíš usadí pod 26 za euro, zlevní dovozy

K euru posílila česká měna za poslední tři měsíce o pět procent, v posledních dnech vždy na skok prorazila hranici 26 korun za euro. A k dolaru je ve srovnání se začátkem listopadu silnější dokonce o osm procent, obchoduje se kolem 21,50 koruny za dolar.

České měně pomohlo zlepšení nálady na trzích, částečně odezněla globální politická rizika. Opadlo napětí kolem amerických voleb, Evropská unie uzavřela s Velkou Británii dohodu o vztazích po brexitu. A investoři hodnotí vcelku pozitivně i nástup vakcinace a mizivý dopad podzimní a zimní vlny koronakrize na čínskou ekonomiku.

Na posilování koruny má vliv i výhled měnové politiky České národní banky. „Listopadová prognóza z dílny centrální banky vykreslila pro letošní rok hned trojí zvýšení úrokových sazeb. Myslím si, že koruna dále posílí a pod úrovní 26 za euro se ‚usadí‘ již ve stávajícím čtvrtletí. V závěru roku by mohla atakovat úroveň 25,50 za euro,“ domnívá se hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Ekonom České spořitelny Michal Skořepa předpokládá, že další slabé tlaky na posílení nejspíš ztlumí poptávka firem i bank po eurech na výplatu dividend. Byť jejich objemy budou letos nižší než v předchozích letech. Další vlna posilování koruny podle Skořepy může přijít ke konci jara, pokud centrální bankéři budou výrazněji mluvit o zvyšování úrokových sazeb.

Centrální bankéři s tím ale nakonec možná nebudou muset pospíchat. Už teď je koruna silnější, než jejich poslední prognóza předpovídala. A „odvádí“ za ně část jejich práce, tlumí inflační tlaky v ekonomice. Každé další zvýšení sazeb nebo jejich náznak by nicméně vedlo k posílení koruny.

„Pokud by ČNB své sazby letos skutečně začala zvyšovat a pokud by tak učinila více než jednou, tak by se koruna ve druhém pololetí mohla dostat až k úrovni 25 korun za euro. Takový scénář ale nepovažuji za příliš pravděpodobný,“ říká Jáč. Koruna by se tak podle něj mohla ke konci letošního roku pohybovat kolem 25,50 koruny za euro.

Zda se tato předpověď naplní, bude nejvíc záležet na tom, jak se bude daří světu bojovat s pandemií a jak rychle bude postupovat očkování. Zjednodušeně platí: pokud vakcinace bude v globálním měřítku váznout, budou středoevropské měny, včetně koruny, spíše oslabovat. A naopak. Pokud se pandemii podaří dostat pod kontrolu, může to otevřít cestu k dalšímu posílení.

Dolar k euru během loňska podstatně oslabil. „Předpokládám, že dolar bude v nejbližších měsících posilovat poté, co bude v nějaké podobě přijat Bidenův podpůrný fiskální balík a americká ekonomika prokáže jako obvykle rychlejší schopnost zotavit se z potíží než ta evropská,“ říká Skořepa. Brzdou proti posilování dolaru však může nová politika americké centrální banky Fed ohledně inflace.

Generali Investments ve výhledu na příštích 12 měsíců počítá s oslabením dolaru až na úroveň 1,28 za euro. „Středoevropské měny se obvykle chovají jako satelity eura: pokud euro posiluje vůči dolaru, mají regionální měny často tendenci posílit nejen proti dolaru, ale i vůči samotnému euru. Pokud by se dolar skutečně obchodoval na zmiňované úrovni, očekával bych kurz české měny pod dvaceti korunami za dolar,“ míní Jáč.