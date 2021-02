Zaveďte očkovací pasy, prosí Řekové EU. Chtějí obnovit cestovní ruch

„Když sleduji, jak se některé země staví k očkovacím pasům, mám pocit, že Evropská unie toho musí udělat víc,” uvedl pro Financial Times tamní ministr Harry Theocharis. „Mnoho zemí teď řeší úplně jiné věci a trápí je potíže, protože kvůli své krátkozrakosti neudělali dost pro to, aby se v létě mohl obnovit cestovní ruch,” dodává.



Jednotlivé státy by podle řeckého ministra měly jednat rychleji a intenzivně pracovat na tom, aby se dalo opět co nejdříve cestovat. Očkovací pasy a podmínky s nimi spojené se budou projednávat i na čtvrtečním summitu Evropské unie. Pas by totiž mohl umožnit naočkovaným jedincům volně cestovat do zahraničí z osobních i pracovních důvodů, a to bez dalších omezení.

Členské státy EU pod vedením Řecka navrhly očkovací pas už minulý měsíc. Návrh však rozdělil státy na dvě skupiny, jelikož podle mnohých diplomatů je předčasné zavedení očkovacích pasů nerozumné a docházelo by k diskriminaci těch, kteří očkování nemají. Zavedení očkovacích pasů je tak v blízké době spíše nepravděpodobné.



Obnovení cestovního ruchu je pro Řeky klíčové, země totiž podle tamních statistik zaměstnávala v turismu velké množství obyvatel. Cestovní ruch také tvořil pětinu řeckého HDP.

I přesto, že během minulého léta došlo k rozvolnění a turisté se částečně vrátili, podle údajů OSN ztratilo Řecko zhruba 4 procenta ze svého hrubého domácího produktu a výdělky poskytovatelů ubytovacích služeb klesly o dvě třetiny. Na přílivu turistů tak závisí celá řecká ekonomika, která se stále vzpamatovává z krize v roce 2008.

Podporu v tom, aby se co nejdříve zavedly očkovací pasy a lidé mohli opět cestovat, Řecku vyjádřily ostatní evropské státy, které také ve velkém spoléhají na turistický ruch. Naopak z Francie či Německa, odkud podle OECD v roce 2018 do Řecka přicestovaly 4,4 miliony turistů, podpora nepřišla. Mezi druhými nejčastějšími návštěvníky Řecka jsou pak Britové, kteří již nejsou součástí EU.

Státy, které očkovací pasy zatím nepodporují, se odvolávají na skutečnost, že zavedením povinného očkovacího pasu při vstupu do země by docházelo k diskriminaci. Podobně se na to dívá i místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „Kritika k zavádění očkovacích pasů je oprávněná. Očkování není stoprocentní, takže i s pasem by nejspíše byly vyžadovány další bezpečnostní opatření,” uvedl pro iDNES.cz.

Řecko by navíc se zavedením očkovacích pasů podle Papeže bylo samo proti sobě. „Rychlost očkování v Česku zatím není taková, abychom do letních prázdnin byli proočkovaní. Pokud by Řekové nevpouštěli cestující do země, bez očkovacího pasu by přišli o turisty,” říká Papež. Pro české turisty patří Řecko podle něj do pětice nejoblíbenějších destinací a v běžné sezoně ho navštíví přes půl milionu Čechů.



Podle řeckého ministra Theocharise je ale nezbytné, aby se co nejdříve ustanovily plány na bezpečné cestování a bylo tak jasnější, v jakém duchu se ponese letošní léto. Ministr udeřil také na britskou vládu, která i v době nedávných státních svátků své občany varovala před cestami do ciziny, a to i přesto, že se v Británii očkuje ve velkém. „Vůbec tomu nerozumím. Britové mohli normálně přiletět na dovolenou,” uvedl řecký ministr.

Vstup do Řecka s očkováním a bez nutnosti prokázat se negativním testem tak zatím budou moc pouze Izraelci. Řecko totiž s Izraelem podepsalo dohodu, která umožňuje naočkovaným osobám volný vstup do země. Podle řeckého předsedy vlády Kyriakose Mitsotakise jde o zkušební verzi programu, který by země do budoucna ráda zavedla i s ostatními zeměmi.

Podle ministra Theocharise jsou snahy o podobnou dohodu i mezi Řeckem a Velkou Británií. Zároveň také uvádí, že ti, kteří nebudou naočkovaní ,do země budou moci přijet, ale pouze s negativním covid testem.