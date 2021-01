Budoucnost cestování? Organizace spojují síly a vyvíjí digitální očkovací pas

Výsledkem spolupráce nejen technologických skupin má být mobilní aplikace, do níž by si jedinci mohli stáhnout potvrzení o testu na koronavirus, ale i průkaz o očkování či jiné digitální dokumenty. Aplikace by člověku umožnila účastnit se hromadných akcí - živých koncertů, sportovních klání či filmových festivalů. Zároveň by sloužila jako propustka na hranicích států a letištích.



Jedním z hlavních iniciátorů digitálního zdravotního osvědčení je ženevská nezisková organizace The Common Project. Pod hlavičkou organizace a Světového ekonomického fóra vznikla iniciativa jménem Common Trust Network. Ta mimo jiné sdružuje aerolinky jako je Lufthansa, Swiss Airlines, Virgin Atlantic či Cathay Pacific. Právě letečtí dopravci mají největší zájem o to, aby se cestovní ruch obnovil.

Ženevská organizace za tímto účelem vytvořila aplikaci CommonPass, která uživatelům umožňuje stáhnout si do mobilu data o jejich zdravotním stavu, například výsledek koronavirového testu nebo doklad o očkování.

CommonPass.org @MyCommonPass Some major airlines will soon use a digital platform to assess passenger Covid-19 status. Read more via @Forbes https://t.co/L3H7sD0Ic4 #CommonPass #dataprivacy #healthtech #covid19 https://t.co/ijflDP2rEN

Aplikace za pomoci těchto digitálních dokumentů vygeneruje zdravotní průkaz ve formě QR kódu, který lze ukázat příslušným osobám na letišti nebo úřadu aniž by došlo k odhalení citlivých informací, píše CNN. Aplikace navíc poskytuje informace o tom, které zdravotní průkazy jsou v místech odletu či příletu vyžadovány.

Pozadu nezůstávají ani velké technologické firmy. Například IBM vyvinula vlastní aplikaci zvanou Digital Health Pass, která mimo jiné umožňuje společnostem a úřadům přizpůsobit si ukazatele, které od jedinců vyžadují.

Každý na svém písečku

Překážek, které by do budoucna mohly podobným iniciativám dělat problémy, je hned několik. Jedna z hlavních výzev spočívá v univerzálnosti. Kvůli koronaviru pracovali IT odborníci na trasovacích aplikacích, v každém státě však platila jiná, jednotný přístup neexistoval.

Situaci, kdy by problém každý stát řešil po svém, se snaží předejít nadace Linux Foundation společně s iniciativou Covid-19 Credentials Initiative. Tu tvoří kolektiv více než tří stovek lidí, kteří reprezentují desítky organizací napříč pěti kontinenty. S iniciativou spolupracuje výše zmíněný The Common Project i technologická společnost IBM.

„Pokud budeme úspěšní, měli byste být schopni říci následující: Mám v telefonu certifikát o vakcinaci, který jsem dostal při očkování v té a té zemi. Tento certifikát používám, abych se dostal na palubu letadla a letěl do úplně jiné země. V ní bych si zašel na koncert, kde bych se rovněž prokázal certifikátem, aby mě na něj pustili,“ popisuje výkonný ředitel nadace Linux Foundation Brian Behlendorf svou vizi.

Za hranicemi online světa

Další problém představuje část světové populace, která mobilním telefonem či přístupem k internetu nedisponuje. IT odborníci z iniciativy proto vyvíjejí čipovou kartu, která by fungovala jako kompromis mezi tradičním papírovým osvědčením a jeho online verzí.

„Snažíme se vyřešit, jak lze digitální osvědčení ukládat, a jak se jím lze prokázat nejen prostřednictvím chytrých telefonů, ale i jinými způsoby,“ uvádí spoluvedoucí iniciativy Lucy Yang.

Problém rovněž představuje nedůvěra lidí. Na uklidnění obav ohledně zneužití soukromých zdravotních informací pracuje zmiňovaná IBM. Aplikace této technologické firmy umožňuje uživatelům kontrolovat a odsouhlasit použití konkrétních zdravotních dat. Umožňuje jim rovněž zvolit si míru podrobností o jejich zdravotním stavu, které mají poskytnout úřadům či společnostem.

„Důvěra a transparentnost zůstávají prvořadým faktorem vývoje platformy jako je digitální zdravotní pas,“ uvádí společnost IBM na svém blogu. „Ochrana soukromí je důležitou prioritou pro správu a analýzu dat.“

V neposlední řadě je rovněž problém fakt, že už nyní má lidstvo k dispozici vícero druhů vakcín: ruskou, čínskou či vakcínu od společností Pfizer a nově i AstraZeneca. Programátoři tak budou muset při vývoji myslet na možné zhodnocení jejich účinnosti.