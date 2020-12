Zlaté časy farmaceutů. Pfizer a Moderna vydělají na vakcíně stovky miliard

Farmaceutické firmy Pfizer a Moderna, které jako první vyvinuly vakcíny proti covidu-19, budou díky nim v příštím roce inkasovat přes 32 miliard dolarů (téměř 700 miliard korun). Vyplývá to z odhadů investičních bank Morgan Stanley a Goldman Sachs. Moderna by měla napřesrok utržit přibližně 220násobek toho, co v roce 2019.