Vánoce ve stínu palmy. Češi míří tam, kam můžou: na Zanzibar či Maledivy

Podle cestovní agentury Student Agency nyní raketově roste poptávka po Maledivách a Zanzibaru, meziročně až o stovky procent.

„Poptávka po letenkách z Prahy na Maledivy je aktuálně ve srovnání s loňským rokem o 287 procent vyšší, v případě Zanzibaru je to o dvě stě procent. Nejvíce letenek se do těchto destinací prodává s Qatar Airways s přestupem v Dauhá. Tato letecká společnost jako jedna z prvních obnovila pravidelné spojení s Prahou na středně dálkových letech,“ říká Petr Pěcha, obchodní ředitel Student Agency.

Cestovní agentura si zvýšený zájem o ostrovní země v Indickém oceánu vysvětluje hlavně nemožností vyrazit na vánoční svátky do jiných vzdálených krajin. Thajsko, Vietnam či Bali požadují po příjezdu několikadenní karantény. U těchto zemí registruje Student Agency pokles poptávky až o 86 procent.

Maledivy sice po cestovatelích po příjezdu vyžadují PCR test, avšak turistům, které exotika na Vánoce láká, to příliš komplikací nezpůsobuje. „Vzhledem k vyšší cenové úrovni, zde létá klientela, která je ochotna podstoupit i vícero testování, pokud je to zapotřebí. Navíc záruka počasí a určitá exkluzivita v nadstandardní péči zkoncentrovala tuto klientelu ze všech různých destinací, kde se právě nyní necestuje, jako jsou Seychely, Francouzská Polynésie, Antily či Bahamy, právě na Maledivy,“ vysvětluje Pěcha.

Podle Student Agency teď poptávka po letenkách do vzdálených krajin převyšuje nabídku. Konkrétně na Maledivách a Zanzibaru tak bude letošní vánoční dovolenou trávit několik tisíc Čechů. „Nabídka letů je menší, je proto obtížnější sehnat vhodné letenky, zejména pro vánoční a silvestrovské termíny je už téměř vyprodáno a ceny jsou výrazně vyšší a převyšují už i poptávku klientů,“ doplňuje Pěcha.

Vánoce s toreadory

Společnost Kiwi.com rovněž registruje zájem o exotické destinace. Prostřednictvím internetového vyhledávače firmy však zákazníci nejčastěji rezervovali letenky do Španělska, zvláště na Kanárské ostrovy, a do Portugalska.

Poptávce ale brání koronavirová opatření. Stejně jako na Maledivách i ve Španělsku je nutné po příjezdu předložit negativní PCR test. Bez něj hrozí cestovatelům pokuta a to v řádu několika stovek až tisíců eur. Ve zmíněném Portugalsku se podmínky liší podle místa. Zatímco pevninská část země test nevyžaduje, na ostrovy jako je Madeira se turista bez negativního testu nedostane.

„Mezi českými cestovateli je o Španělsko velký zájem. Jen od roku 2018 do 2019 narostl o více než 26 procent. Tento rok je samozřejmě kvůli pandemii zájem nižší, zaznamenali jsme propad zhruba o polovinu, nicméně i tak zůstává jasnou volbou. K tomu pravděpodobně přispěl i propad cen letenek o více než 17 procent, který jsme tento rok rovněž zaznamenali,“ uvádí Eliška Dočkalová, ředitelka zákaznické zkušenosti v Kiwi.com

Na Balkán za polovinu

Letenky jsou podle Kiwi.com obecně levnější. Najdou se mezi nimi ale i takové, které meziročně zdražily bezmála o třetinu.

„Například ceny letenek do Egypta a Číny vzrostly o zhruba deset procent, stejně tak do Chorvatska a Srbska. Dvacetiprocentní nárůst v cenách se týkal i Maroka a Vietnamu a téměř třicetiprocentní nárůst v cenách letenek zaznamenaly destinace jako Kolumbie či Černá hora,“ vyjmenovává Dočkalová.

Naopak letenky do balkánské Bosny a Hercegoviny nebo do hornatého Kyrgyzstánu jsou o polovinu levnější. A ceny letenek do jihoamerických zemí Ekvádoru a Chile meziročně klesly o třicet až čtyřicet procent.