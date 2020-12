Češi mají i letos zájem o exotické Vánoce. Cestovky hlásí poslední místa

U vánočních a silvestrovských pobytů je populární tradičně Egypt, Madeira nebo Kanárské ostrovy. Češi se však chystají i na Zanzibar, Dominikánské republiky nebo na Maledivy. Cestovní kanceláře (CK) si aktuální poptávku pochvalují, přestože je podle nich kvůli pandemii koronaviru meziročně výrazně nižší.

Sehnat volné letenky na zimní prázdniny do exotických destinací je nyní už téměř nemožné podle mluvčí CK Čedok Evy Němečkové. „Na vánoční a silvestrovské pobyty máme v prodeji ještě několik posledních míst, a to do Egypta, na Madeiru nebo na Kanárské ostrovy. Nejprodávanější jsou pobyty v pětihvězdičkových hotelech přímo na pláži a se stravováním all inclusive,“ uvedla.

Některé CK nabízí levnější testy

CK Fischer sleduje obrovský zájem o silvestrovský pobyt v SAE. Podle jejího mluvčího Jana Bezděka se první letadlo naplnilo za několik dní, přidali tedy druhé.

„Díky tomu, že jde o charterový let, tak klienti nemusí před odletem na test. Pokud by se chtěl někdo nechat před odjezdem pro jistotu otestovat, může si za zvýhodněnou cenu 990 korun nechat udělat test v naší speciální laboratoři přímo u letiště. Cestou k odletu podstoupí test a výsledek mu přijde na mobilní telefon do hodiny ještě předtím, než nastoupí na palubu letadla,“ popsal Bezděk.

Spojené arabské emiráty jsou z exotických destinací finančně nejdostupnější. Vánoce ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Dubaji jsou k dispozici už od 17 tisíc korun. Andrea Řezníčková mlvčí CK Invia

Vysokou poptávku po SAE potvrdila i cestovní agentura Invia. Podle její mluvčí Andrey Řezníčkové je to druhá nejčastější destinace, kam Češi na Vánoce a Silvestr odlétají. „Výhodou také je, že SAE jsou z exotických destinací finančně nejdostupnější. Vánoce ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Dubaji jsou k dispozici už od 17 000 korun,“ řekla. Doplnila, že v případě prosincových termínů u českých klientů vede každoročně Egypt.

Velký zájem o Egypt hlásí také CK Exim Tours. Pobyty na Vánoce a Silvestra jsou podle jejího obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky v tuto dobu jindy téměř vyprodané. Letos je to podle něj kvůli koronaviru jiné. Přesto se mnoho Čechů prosincového pobytu v této zemi nevzdá. Egypt je podle Kostky vhodný pro milovníky historie, nadšené potápěče či vyznavače golfu.

Zimním zájezdům „za teplem“ v případě CK Alexandria podle jejího marketingového ředitele Petra Šatného aktuálně vévodí Egypt. Na druhém místě jsou Maledivy, u kterých lidé poptávají hlavně termíny na přelomu roku a na začátku ledna, dodal.