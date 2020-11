Vánoce v Egyptě i v Emirátech. Zájem Čechů o exotické svátky je vysoký

„U Emirátů řadu klientů odrazovala povinnost testovat se už před odletem. Do prodeje jsme proto zařadili silvestrovské pobyty s charterovým letem, u kterého testy povinné nejsou. Klienti tedy nemusí platit test před odletem, otestováni budou zdarma po příletu na letišti. Pokud by bylo testování na covid povinné i po příletu do České republiky, zajistíme ho našim klientům za zvýhodněnou cenu,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Spojené arabské emiráty jsou podle obchodního ředitele a mluvčího Exim Tours Petra Kostky dlouhodobě nejoblíbenější exotickou destinací. Cena týdenního zájezdu na Silvestra podle něj začíná na zhruba 25 000 korunách.

Levnější pobyty lidé seženou na Vánoce a v závěru roku v Egyptě, kde se ceny za týden ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive pohybují kolem 18 000 korun. V ceně je podle Kostky také test na koronavirus v destinaci. Cestovní kanceláře by rovněž zajistily klientům i test při návratu, a to za zvýhodněnou cenu.

V případě cestovní kanceláře Čedok je jednou z nejžádanějších zemí pro trávení zimní dovolené v teple Egypt. „Vánoční a silvestrovské termíny jsou nejvíce žádané i v letošním roce, nejprodávanější jsou týdenní pobyty v pětihvězdičkových hotelech přímo na pláži a se stravováním all inclusive,“ uvedla mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Boduje i Zanzibar

Lidé za teplem odjíždějí už nyní. U cestovní agentury Invia prodejům exotických destinací v první polovině listopadu dominoval Zanzibar. Prodeje byly podle mluvčí agentury Andrey Řezníčkové v meziročním srovnání čtyřnásobné.

„Zanzibar si vybralo deset procent našich klientů. Většinou volili pobyt na devět dnů ve čtyřhvězdičkovém hotelu s all inclusive,“ uvedla Řezníčková. Pobyty Invia nabízí od 26 000 korun za osobu. Průměrně však lidé za cestu podle Řezníčkové utrácejí kolem 40 000 korun.