Home office na pláži. Češi čím dál častěji prchají před virem do ciziny

Jsme v kempu na Istrii u Puly. Chystáme se směrem na ostrov Krk. Nikde nikdo,“ píše na Facebooku Marie K., žena, která s rodinou odjela obytným automobilem do Chorvatska. Je jednou z mnoha Čechů, kteří před koronavirem „utekli“ do ciziny. Ať už právě s obytnými vozy, nebo do hotelů s cestovními kancelářemi. Počet lidí, kteří odjíždějí na koronavirovou dovolenou a stěhují si home office na pláže, nečekaně roste.