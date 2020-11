Začínají platit nová pravidla pro vstup Čechů i cizinců do Česka

Od pondělí začínají platit nová pravidla pro vstup do České republiky. Týkají se Čechů vracejících se ze zahraničí domů i cizinců přijíždějících do Česka. Na takzvaném cestovatelském semaforu, který bude nově sladěný v rámci Evropské unie, bude většina evropských zemí červená. To znamená vysoké riziko nákazy koronavirem, a tudíž i povinnost nechat se testovat na covid-19.