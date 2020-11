Česko pohlídá PES. Volno 16. listopadu vláda nařídit nemůže, řekl ministr

„Kdyby se na den zastavila ekonomika, znamenalo by to výpadek 6 miliard korun,“ řekl ministr zdravotnictví Blatný.



O možnosti volna 16. listopadu v neděli v Otázkách Václava Moravce v ČT hovořil předseda ČMKOS Josef Středula. Možná se k tomu vrátí ještě v pátek při jednání Rad pro zdravotní rizika. „Bavit se ale budeme jen o 16. listopadu, ne o 13. listopadu,“ řekl iDNES.cz premiér Andrej Babiš.

„Nařídit to všem ale nemůžeme, nemáme na to legislativní rámec. Můžeme to firmám maximálně doporučit, ale bude na nich, jak se k tomu postaví“, uvedl Babiš. Vláda už nyní doporučuje, aby kvůli koronavirové krizi pracovali lidé co nejvíce z domova.

„Vláda už zakázala mnoha podnikům a živnostníkům pracovat, nezhoršujme situaci ještě těm posledním zaměstnavatelům a zaměstnancům, kteří navzdory současné nepříznivé situaci se snaží fungovat. Řada zaměstnanců si v pondělí stejně bere placené volno,“ apeloval na vládu jménem Hospodářské komory mluvčí Miroslav Diro.

A vláda se nakonec přiklonila k pohledu zaměstnavatelů.

Nemocnice posílí další stovky vojáků

Ve zdravotnických a sociálních zařízeních bude při zvládání epidemie koronaviru pomáhat 900 vojáků, rozhodla vláda. „Z tohoto počtu 400 vojáků s kurzem první pomoci posílí v průběhu tohoto týdne personál nemocnic,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Vojáci budou nově nasazeni především v páteřních nemocnicích. Nyní pomáhají v 19 domovech pro seniory a 16 nemocnicích. Nynější limit počtu vojáků 360 přestával stačit.

Lubomír Metnar @metnarl Vláda schválila nařízení, kterým zvedá počet vojáků vyčleněných pro pomoc v nemocnicích a sociálních domovech na 900 osob. Z tohoto počtu 400 vojáků s kurzem první pomoci posílí v průběhu tohoto týdne personál nemocnic. oblíbit odpovědět

Tento týden také začne v Česku působit sedmičlenný tým lékařů a zdravotníků Texaské a Nebraské národní gardy. Všichni se zkušenostmi s bojem proti COVID-19. Budou spolupracovat s našimi vojenskými lékaři a sestrami.



VŠ budou moci i v příštím roce učit na dálku

Vysoké školy mají mít možnost i v roce 2021 a dál učit na dálku či upravit harmonogram studia a přijímacích zkoušek.

„Ve spolupráci se zástupci vysokých škol jsme připravili krizovou novelu vysokoškolského zákona, která umožní mj. přijmout doklad o maturitním vysvědčení až 90 dní po zápisu anebo při výuce, zkouškách, včetně státních, využívat nástroje distanční komunikace,“ napsal na Twitteru ministr školství Robert Plaga.

VŠ přešly kvůli opatřením proti covidu-19 na přelomu září a října na výuku na dálku. Podle ministerstva školství lze předpokládat, že protiepidemická omezení ovlivní jejich fungování i v první polovině roku 2021. Aby mohly pokračovat ve vzdělávání mimo svůj standardní režim i v příštím roce, je nutné úpravu zákona projednat do konce roku. Sněmovna a Senát by ho proto měly posoudit zkráceně ve stavu legislativní nouze.

Čtyři varianty zvýšení minimální mzdy

Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhlo čtyři varianty zvýšení minimální mzdy od ledna ze současných 14 600 korun - o 400, 900, 1400 či 1800 Kč. Vláda ale o navýšení zatím nerozhodla. Do středy je možné podat připomínky.

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová podporuje růst minimální mzdy o 900 až 1800 korun, hnutí ANO preferuje nárůst jen o 400 korun.