Odboráři, nehrajte si na epidemiology. Ztráty budou velké, brání se firmy volnu

„Odboráři nenavrhli, kdo den pracovního volna zaměstnancům uhradí. Automaticky předpokládají, že jej zaplatí jako ve státní svátek zaměstnavatelé v těch firmách, ve kterých zaměstnanci stále ještě docházejí do zaměstnání,“ tvrdí Miroslav Diro z Hospodářské komory.

Podle něj by případné pracovní volno situaci ještě zkomplikovalo. „Vláda zakázala již mnoha podnikům a živnostníkům pracovat. Nezhoršujme situaci ještě těm posledním zaměstnavatelům a zaměstnancům, kteří navzdory současné nepříznivé situaci se snaží fungovat a pracovat. Řada zaměstnanců si v pondělí stejně bere placené volno i bez odborářských návrhů,“ říká.

„Jakkoli chápeme epidemiologickou situaci, tento nápad nepovažujeme za dobrý. Pracovní volno v pondělí 16. listopadu, a ještě navíc v pátek 13. listopadu, by znamenalo vysoké ekonomické ztráty a ty by zaplatily firmy,“ řekla ČTK generální ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová. Je podle ní řada firem, které zakázky mají a nejsou schopny je kvůli výpadku zaměstnanců v karanténě dokončovat v termínu. Zbývající zaměstnanci jsou přetíženi a ve výrobě chybí pracovníci už dlouhodobě, podotkla.

Firmy strádají už v důsledku koronavirové krize, další výpadek by vyšel na miliardy korun. „Zavedení dodatečného dne volna připraví českou ekonomiku za současných podmínek nouzového stavu o dalších dvanáct miliard korun. Pokud by měly být dny volna navíc hned dva, půjde o 24 miliard korun,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.

Odskáčou to podniky s nepřetržitým provozem

Firmy zavedly a neustále zavádí opatření, aby jejich provozy byly bezpečné, říká šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. K výraznému zbrždění šíření viru by tak podle něj nařízeným volnem nedošlo. „Průmysl dohání jarní výpadky a každý další den volna je pro něj ztráta. Nejvíce se to dotkne podniků s nepřetržitým provozem a firem, které připravují své zakázky pro export. Pokud by navíc vláda den nebo dokonce dva dny volna stanovila jako svátek nebo dny pracovního klidu, firmy, které nemohou svůj provoz omezit, by svým zaměstnancům musely vyplatit příplatky. To je jen další rána pro již tak vyčerpané firmy, zásah do svobody podnikání a předvídatelnosti celého právního systému,“ říká Hanák.

Vliv na epidemii zpochybňuje i Kovanda. „Je otázkou, zda zavedení jednoho, případně dvou dnů volna navíc, byť ve spojení s víkendem a státním svátkem, opravdu výrazně zlepší epidemiologickou situaci,“ tvrdí ekonom.

„Kde jste byli na jaře?“

Podle Hospodářské komory je návrh odborářů jen snahou upoutat pozornost v médiích. „Odboráři v této krizi naprosto selhali. Účinek navrhovaného opatření mají posuzovat epidemiologové a hygienici, a nemám informaci o tom, že by odboráři byli už i odborníky na epidemie,“ dodává Miroslav Diro.

„Nutno dodat, že odboráři v této krizi naprosto selhali, uvědomují si to, a proto teď v posledních dvou týdnech se snaží narychlo získat pozornost v médiích, jako třeba minulý týden obviňováním zaměstnavatelů, že údajně zakazují zaměstnancům protiepidemická opatření. Kde byli odboráři během posledního půlroku, když zaměstnanci potřebovali pomoc?“ říká k návrhu Diro. Při jarní krizi, kdy zaměstnanci v obchodu často zůstali zcela bez ochranných zdravotnických pomůcek, se za ně praly hlavně zaměstnavatelské a podnikatelské svazy, dodal.

Vláda už nyní žádá firmy, aby kvůli koronavirové krizi nechala co nejvíce zaměstnanců pracovat z domova. A ani den navíc nařídit prý nemůže. „Nařídit to všem ale nemůžeme, nemáme na to legislativní rámec. Můžeme to firmám maximálně doporučit, ale bude na nich, jak se k tomu postaví“, řekl portálu iDNES.cz v pondělí premiér Andrej Babiš.