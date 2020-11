Firmy ve Zlínském kraji si i v krizi drží kvalifikované zaměstnance

Dlouhé roky se Zlínský kraj schovával přesně uprostřed tabulky čtrnácti krajů, která srovnávala počty nezaměstnaných. Koronavirová krize ho ale navzdory očekáváním vystřelila do lepší poloviny. V říjnu obsadil s hodnotou 2,9 procenta nezaměstnaných čtvrté místo. Stejný údaj navíc obhájil potřetí v řadě.

Důvodů je několik, za zmínku ale nepochybně stojí realistické uvažování firem, které se nechtějí zbavovat kvalifikovaných pracovníků.

„Poučily se z minulé krize a vědí, že by je pak obtížně lákaly zpátky. Stále častěji ale dochází k tomu, že si zaměstnance půjčují,“ uvedla ředitelka krajského úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová.

Pokud firma dočasně nemá zakázky, může své pracovníky poskytnout jiné firmě. Zdá se to být dobrý nápad, který je výhodný pro všechny zúčastněné. V praxi ale často naráží na otázku, zda si konkrétní pracovník chce zaměstnání udržet. Bez jeho souhlasu samozřejmě není výměna možná.

Pracovat nechtějí

Jenomže minimální míra nezaměstnanosti, která nejen ve Zlínském kraji panovala dlouhou dobu před nástupem koronaviru, měla vliv na pracovní morálku lidí. Stejně tak rostoucí mzdy.

„Zájem o práci se jednoznačně snížil. Dnes se nikdo nezajímá, zda by mohl za příplatek udělat práci navíc,“ potvrdil ředitel společnosti Přesné odlitky Antonín Dědek.

Nezaměstnanost ve Zlínském kraji Zlínsko 2,6 %

Uherskohradišťsko 2,8 %

Kroměřížsko 2,9 %

Vsetínsko 3,3 %

Kraj celkem 2,9 % Bez práce je 11 550 lidí, což je o 246 méně než na konci předchozího měsíce, ale meziročně jde o nárůst o 2 790. K dispozici je 10 224 volných pracovních míst. Zdroj: Úřad práce Zlín

Firma sídlí v Popovicích na Uherskohradišťsku a pracuje se zde i na velmi specifických zakázkách. Vznikají tady třeba sochařská díla. Práci firma má a mohla by přijmout nové lidi. Zkusili to i se zmíněným záskokem z jiné společnosti, která hledala dočasné uplatnění pro své pracovníky.

„Přišli k nám tři lidé, podívali se po provozu a odmítli s tím, že to je práce rukama,“ popsal svou zkušenost Dědek.

Společnosti narážejí na odpor zaměstnanců také v případě, že je chtějí převést na jinou práci v rámci jedné firmy. Pomohlo by jim to v případě, že mají víc oborů podnikání a některé z nich teď stojí. Ani s tím ale lidé často nesouhlasí.

Ve Zlínském kraji je řada zaměstnavatelů, kteří čekají na oživení pracovního trhu. Jsou z různých oborů, převažují ale strojírenské a plastikářské firmy. Pokud hledají lidi do montáže, výroby či na pomocné práce, zůstávají nabídky bez odezvy.

„Už jsme zaznamenali i prosby o výpomoc alespoň na několik měsíců. Poptávají lidi z oborů, které jsou nyní zavřené,“ doplnila Majdyšová.

Ani o brigády není zájem

Brigády pro občany postižené výpadkem v zaměstnání nabídly jak firmy, tak třeba i zemědělci nebo jednotlivá města. Výpomoc hledají nemocnice i sociální služby.

„Nabídli jsme krátkodobé práce na údržbě města, ale nebyl o to žádný zájem. Pro mě je to trochu překvapivé. Asi ta situace na lidi nedoléhá tolik, jak se obávali,“ konstatoval starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.

Zaměstnavatelům nadále pomáhá vládní program Antivirus. Podle původního plánu jej vláda chtěla ukončit v říjnu a navázat kurzarbeitem. Nepodařilo se ale včas dojednat podmínky.

Vláda programem dotuje pracovní místa ve firmách, které mají kvůli bezpečnostním opatřením proti šíření koronaviru omezenou možnost podnikat.

Odborníci to už dříve označili za odloženou nezaměstnanost. Pokud by se lidé z těchto firem dostali na trh práce, sáhli by po nich jiní zaměstnavatelé.