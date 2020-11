Práce je dost, lidí málo. Firmy zoufale shání nové zaměstnance

Hodně nabírá, hodně vyrábí. Společnost Linet, která má v co nejkratším termínu dodat státu stovky intenzivních i standardních lůžek na boj s koronavirem, teď ve velkém přijímá zaměstnance do výroby – svářeče, skladníky, pracovníky na montážní linku.

„Jen v říjnu nastoupilo – nebo ještě nastoupí – celkem 50 zaměstnanců do výroby a tři lidé na THP pozice. Již nyní máme potvrzeno, že k nám nastoupí 10 nových výrobních zaměstnanců v listopadu a další ještě přibudou. THP pozice nyní obsazujeme jen dvě,“ popisuje Jana Krblichová ze společnosti Linet.



Nabírat chtějí nejen v Želevčicích u Slaného, kde je teď výroba roztočená hodně přes sto procent, ale i jinde v České republice. A leckde jsou dveře otevřené pro stovky pracovitých rukou, jen není kde brát.

„Získáváme nové zákazníky, rozšiřujeme provozy, aktuálně nabíráme v průměru 150 kmenových zaměstnanců měsíčně. Hledáme především skladové operátory a řidiče vysokozdvižných vozíků, dále také vedoucí týmů a směn. Z našeho pohledu je vhodných kandidátů stále nedostatek,“ vzkazuje Jan Pešek, personální ředitel DHL Supply Chain ČR.

Trh práce 5 nejvíce žádaných profesí

Manažer v potravinářství - 648 %

Pracovník pro zpracování objednávek - 177 %

Vedoucí skladu - 145 %

Prodejce služeb zákazníkům - 89 %

Řidič vysokozdvižného vozíku - 73 % 5 nejméně žádaných profesí

Knihkupec - 87 %

Vychovatel - 84 %

Pomocná síla v kuchyni - 83 %

Optik - 82 %

Specialista produktového školení - 80 % Zdroj: Glassdoor, Jobs Surging in Demand During COVID-19 Crisis, červen 2020

Jak vypadá v současné době situace na pracovním trhu? Stačí na to dvě věty. „Na pozice řidičů, řidičů vysokozdvižných vozíků, skladníků, operátorů výroby, svářečů je stále obří nedostatek uchazečů. Naopak například na asistentské administrativní pozice dostáváme řádově i stovky životopisů na jeden inzerát,“ říká Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment.



„Sídlíme v Praze a vyrábíme železobetonové monolity, které slouží jako ‚obaly‘ pro trafostanice a rozvodny. Naše firma má zhruba 120 zaměstnanců, z toho kolem šedesáti procent je dělnických pozic. Nedaří se nám je obsazovat, jak bychom si přáli, protože celkově je v této oblasti nedostatek zkušených řemeslníků. Potřebujeme elektrikáře, zámečníky, zedníky, železobetonáře, svářeče, truhláře, jeřábníky, skladníky a manipulanty,“ vyjmenovává personální manažerka společnosti Betonbau Ivana Mňuková.

Stovky, možná tisíce propouštěných kuchařů, číšníků, pokojských či prodavaček však nedostatek pracovních sil jen tak lehce nezahladí. Chybí jim to podstatné – způsobilost k nové práci. Firmy mají zájem především o odborníky. V mladoboleslavské Škodovce hledají karosáře, mechatroniky, autoelektrikáře, v Plzeňském Prazdroji zase skladníky s oprávněním řídit vysokozdvižný vozík.

„Hlásí se často uchazeči, kteří nemají požadovanou kvalifikaci nebo až u nás zjišťují, že podcenili fyzickou náročnost práce. A tak se občas stane, že nás z těchto důvodů opouštějí už ve zkušební době,“ říká Ivana Mňuková z Betonbau. Při nedostatku lidí tak raději sáhnou po dělnících z Ukrajiny a dalších zemí, kteří už vědí, co práce zedníka či svářeče obnáší.

Tlačenice v kancelářích

Zatímco zkušeného dělníka aby pohledal, do kanceláří se tlačí daleko více zájemců než bylo v posledních letech obvyklé. Firmy si tak mohou zvedat své požadavky na lepší angličtinu, rychlejší prsty na klávesnici nebo měkké dovednosti, jako je kreativita či pružnost. Přesto jsou v nabírání opatrné.

„Nabírali jsme pouze jednu referentku logistiky na doplnění původního počtu. Dlouhodobě máme neobsazeno několik pozic ve výrobě. Rozhodně ale nenabíráme a nenavyšujeme stavy, navíc jsme nyní dosti hlídaní mateřskou společností a každou nahrazenou pozici musíme obhajovat. Nábor lidí je dnes možná zdánlivě lepší pro zaměstnavatele, protože na trhu práce se objevuje více lidí, ale ne vždy kvalita odpovídá našim požadavkům,“ rozebírá současný stav Radim Linka, generální ředitel výrobce osvětlení Beghelli-Elplast.

Váhaví jsou ale i pracující. „Zaznamenáváme menší fluktuaci zaměstnanců, nejspíše i proto, že koronavirus vzbuzuje obavy lidí z budoucnosti. Aktuálně máme otevřeno zhruba 12 volných pozic, před koronavirovou krizí bylo najednou otevřeno v průměru 40 pozic. Vyšší zájem je především o odborné pozice, například elektronik, zámečník, laborant. Většinou jsou aktuálně zaměstnaní, hledají ale větší jistotu stabilní společnosti a zajímavé pracovní prostředí,“ myslí si Ivana Pavlíčková, manažerka pro řízení talentů Plzeňského Prazdroje.

Navíc se zájemci o práci stále drží požadavků, které byly „trpěny“ v předcovidové době, ale nyní už na ně zaměstnavatelé tolik neslyší. „Zejména u mladších ročníků se setkáváme s poněkud vyššími požadavky na mzdu, které nejsou vždy opřeny o znalosti a zkušenosti. Často si také chtějí zachovat vyváženost pracovního a soukromého života,“ říká Ivana Mňuková z Betonbau.

„Ve srovnání se situací před půl rokem je zájem o práci mnohem větší. Stále se ale potýkáme s doznívající situací na trhu práce, kdy bylo uchazečů nedostatek a lidé mohli požadovat výhodnější podmínky. Nyní již není možné tento vysoký standard plnit, což v některých případech vede k tomu, že se s uchazeči bohužel nedomluvíme na podmínkách nástupu,“ vysvětluje Zuzana Lichnovská, HR manažerka firmy Borcad, beskydského výrobce sedadel pro železniční dopravu.

Bereme inženýry všeho druhu

Podobně jako u dělnických pozic, kde se cení řemeslo, se mezi kancelářskými cení techničtí specialisté. Lhostejno, ve kterém oboru.

„Na jaře jsme nábor v očekávání možného poklesu poptávky na našich trzích pozastavili. Záhy jsme ovšem opět nábor zahájili, protože se naše obavy nenaplnily. Nabíráme kolegy a kolegyně na nové pozice v našich provozech, administrativě i řízení výroby. Aktuálně tak Saint-Gobain nabízí práci například inženýrům a technikům v oborech chemie, strojní inženýrství, elektro a podobně,“ popisuje Robert Kudrna, HR ředitel předního výrobce stavebních materiálů, který má v Česku 14 výrobních závodů.

Podle dat společnosti Glassdoor, která se specializuje na výzkumy trhu práce, globálně raketově stoupla poptávka po lidech v potravinářství a retailu, po expertech v oblasti veřejného zdraví a IT specialistech. Zatímco první dvě odvětví byla v předchozí době spíše opomíjená, IT se dlouhodobě drží na špici. „Aktuálně firmy shání snad ještě více ajťáků než na jaře,“ popisuje situaci Andrea Šebková ze společnosti Vork Consulting.

„Co se vysokoškolských pozic týče, hledáme vývojové inženýry, IT programátory a vedoucí projektů do českobudějovického vývojového a technologického centra i do závodu v Jihlavě,“ vypočítává Pavel Roman ze společnosti Bosch.

Mnohde právě kvůli koronavirové pandemii zvětšují své týmy. „Díky byznysové poptávce máme velké množství zajímavých projektů, proto v tuto chvíli obsazujeme nejvíce pozic do ‚výrobní‘ části naší firmy a hledáme tak vysoce specializované IT profese se zaměřením na konkrétní technologické kompetence. Posilujeme také obchodní tým, který nám pomůže dosáhnout plánu pro příští rok, který určitě nebude ekonomicky jednoduchý,“ říká Kateřina Syřišťová, personální ředitelka technologické společnosti Anect.