Vláda vyšle další vojáky do nemocnic. Bude řešit i volno 16. 11., uvedl Babiš

Počet vojáků v nemocnicích a sociálních zařízeních vzroste ze 360 na 900. „Z toho bude 400 vojáků vyčleněno na podporu přetíženého personálu v nemocnicích,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.



Tento týden také začne v Česku působit sedmičlenný tým lékařů a zdravotníků Texaské a Nebraské národní gardy. Všichni se zkušenostmi s bojem proti COVID-19. Budou spolupracovat s našimi vojenskými lékaři a sestrami.

Počet případů nakažení za jediný den byl v Česku v neděli nejnižší za čtyři týdny. Infikovaných bylo 3 608, téměř o tři tisíce méně než o týden dřív. Mrtvých s koronavirem je 4 858. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Členové vlády budou diskutovat o volnu 16. listopadu

Podle premiéra Babiše bude vláda diskutovat o možnosti volna 16. listopadu, o čemž v neděli v Otázkách Václava Moravce v ČT hovoři předseda ČMKOS Josef Středula.

Možná se k tomu vrátí ještě v pátek při jednání Rad pro zdravotní rizika.. „Bavit se ale budeme jen o 16. listopadu, ne o 13. listopadu,“ řekl iDNES.cz premiér Andrej Babiš. „Nařídit to všem ale nemůžeme, nemáme na to legislativní rámec. Můžeme to firmám maximálně doporučit, ale bude na nich, jak se k tomu postaví“, uvedl Babiš. Vláda už nyní doporučuje, aby kvůli koronavirové krizi pracovali lidé co nejvíce z domova.

Výhrady k prodloužení volna mají podle ČTK

zaměstnavatelé. „Jakkoli chápeme epidemiologickou situaci, tento nápad nepovažujeme za dobrý. Pracovní volno v pondělí 16. listopadu, a ještě navíc v pátek 13. listopadu, by znamenalo vysoké ekonomické ztráty a ty by zaplatily firmy,“ řekla generální ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová.

Odboráři podle Hospodářské komory nenavrhli, kdo den pracovního volna zaměstnancům zaplatí. Automaticky předpokládají, že tyto dva dny pracovního volna zaplatí jako ve státní svátek zaměstnavatelé v těch firmách, ve kterých zaměstnanci stále ještě docházejí do zaměstnání.

„Vláda už zakázala mnoha podnikům a živnostníkům pracovat, nezhoršujme situaci ještě těm posledním zaměstnavatelům a zaměstnancům, kteří navzdory současné nepříznivé situaci se snaží fungovat a pracovat. Řada zaměstnanců si v pondělí stejně bere placené volno,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.



Rozhodnutí o zvýšení minimální mzdy?

Podle ministryně práce a místopředsedkyně ČSSD Jany Maláčové koalice také rozhodne o zvýšení minimální mzdy.

Maláčová podporuje růst minimální mzdy ze současných 14 600 korun o 900 až 1800 korun, hnutí ANO preferuje nárůst o 400 korun.