Lidé očkovaní v Los Angeles budou moci do divadla nebo cestovat

16:16

Ti, co se v americkém Los Angeles nechají naočkovat proti nemoci covid-19, mohou od počátku tohoto týdne přidat do elektronické peněženky společnosti Apple a Google důkaz o vakcinaci. Díky tomuto záznamu budou mít lidé možnost cestovat do zahraničí nebo navštěvovat svá oblíbená divadelní představení.