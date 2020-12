Vakcína do Pardubického kraje dorazí v pondělí, zatím jen pro nemocnice

První zásilka vakcíny od firmy Pfizer by měla do Pardubic dorazit v pondělí 28. prosince. Do konce ledna přijde celkem 5850 dávek, které využije pro své potřeby nemocnice.

„Předpokládáme, že nejprve bude očkován zdravotnický personál Nemocnice Pardubického kraje, a to především v nejdůležitějších oborech, jako je ARO, JIP a záchranná služba,“ uvedla během úterní tiskové konference náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN).

Dodala, že pokud poté vakcíny zbudou, budou očkováni hospitalizovaní pacienti. Pro každého je třeba zajistit dvě očkovací dávky s odstupem 21 dnů. První prosincovou zásilku 975 dávek tak v Pardubickém kraji využije jen 487 osob.

„Očkování bude probíhat v očkovacích centrech Pardubické, Orlickoústecké a Litomyšlské nemocnice,“ uvedla Matoušková. Dodala, že nemocnice si do konce ledna pořídí speciální mrazicí box na očkovací látku.

Zodpovědnost za distribuci bude mít společnost Pfizer. Česko má nasmlouvaných devětadvacet míst, kam se bude vakcína zavážet. Jedním z nich je Pardubická nemocnice.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný předpokládá, že veřejnost dostane možnost se objednat k očkování od února.

Tempo očkování bude příliš pomalé, varuje hejtman

Kraj ale upozornil, že krajské nemocnice samy o sobě nemají kapacity očkování zvládnout.

„Znamenalo by to tempo maximálně tisíc osob za den, i to je s velkým otazníkem,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Ten varuje, že tempo očkování v České republice bude příliš pomalé, zatímco očekávání veřejnosti obrovské.

„Planá očekávání z našeho pohledu je třeba vrátit na zem. Mám tu nejčerstvější informace z ústředního krizového štábu. Pokud je to myšleno vážně, očkování bude probíhat po celý rok 2021 a velkou část roku 2022,“ uvedl Netolický.

Zatímco látkou firmy Pfizer a pravděpodobně i firmy Moderna budou očkovat očkovací centra, praktici by měli aplikovat dávky vakcíny od firem AstraZeneca, Johnson/Janssen a CuraVec. Vše tak záleží na tom, kdy bude která látka schválena. Jako první se počítá právě s Pfizerem, poté s Modernou.