Den D. V Česku začíná očkování proti covidu, první budou Babiš a Blatný

V osm podstoupí zákrok premiér Andrej Babiš, který kvůli tomu navštíví Ústřední vojenskou nemocnici v Praze. Očkovat se v deset pak nechá i ministr zdravotnictví Jan Blatný, a to ve Fakultní nemocnici Brno.

V minulosti k možnému očkování Babiš uváděl, že mu chybí imunita, protože už 50 let nemá slezinu, a že o tom musí rozhodnout lékař. Zákroku se nechce vyhnout ani prezident Miloš Zeman, který ale přiznal, že se bojí jehel a že chce jen jednorázovou vakcínu, jež bude v nabídce. Blatný na adresu obyčejných občanů v minulých dnech uvedl, že vybírat si typ očkování nebude možné.

Nechat se naočkovat má v plánu také vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. S očkováním počítá také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, šéf zahraničí Tomáš Petříček, ministr obrany Lubomír Metnar, Karel Havlíček, ministr školství Robert Plaga či ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Očkování bude nejprve očkovací látkou vyvinutou společnostmi Pfizer a BioNTech. V první fázi se bude podávat vakcína na 31 místech, pak postupně se jejich množství rozšíří až na dvě stovky. Pomáhat s vpichováním látky bude později, patrně od dubna či května také 5 tisíc praktických lékařů. Na až půlroční skladování vakcíny v mínus 70 stupních Celsia má Česko podle ministra v mrazácích kapacitu na dva miliony dávek.

„Jsou k dispozici jmenné seznamy lidí, kteří se budou očkovat,“ uvedl už dříve Blatný. V Praze se budou první vakcíny na covid-19 aplikovat ve Fakultní nemocnici Motol a ve Všeobecné fakultní nemocnici. Pro kraje by měly být určeny další dodávky, o kterých se jedná a které by mohly dorazit později.

V hlavním městě se do vakcinace zapojí Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), Fakultní nemocnice Motol, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) a Nemocnice na Bulovce. Podle ministerstva zdravotnictví by měli zdravotníci v Motole a VFN proočkovat až 500 lidí denně, v ÚVN pak asi 300.

ÚVN navíc počítá podle své mluvčí Jitky Zinke s tím, že kromě zdravotníků bude očkovat také klienty Domova Vlčí mák, mezi kterými jsou především veteráni z druhé světové války. Jejich průměrný věk je 93 let.

V poliklinice VFN budou podle mluvčí Marie Heřmánkové očkovat kromě svých zaměstnanců také zdravotníky z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dohromady budou mít k dispozici asi tisícovku očkovacích dávek. Vakcína je dvoudávková a mezi očkováním musí být prostoj tři týdny.

Kromě fakultních se zapojí i krajské nemocnice

Celkem 5 tisíc vakcín dostalo také Brno. Ve Fakultní nemocnici Brno přijde po Blatném s podstoupením zákroku na řadu vedení nemocnice a pak její zaměstnanci. Zájem má přes 2 tisíce lidí. Asi dva tisíce dávek dostane také Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Kromě obou brněnských fakultních nemocnic budou očkovat ostatní krajské nemocnice. Do nich by mělo jít z celé dávky pro Moravu a Slezsko okolo tisíce vakcín.

„Nejprve to budou asi páteřní jako Znojmo, Kyjov a Břeclav. Postupně ale budou očkovat všechny krajské nemocnice,“ uvedl hejtman Jan Grolich. Kraj jich zřizuje devět. Další jsou například v Hodoníně, Vyškově nebo Hustopečích.

Hlavní očkovací centrum by mělo být v záložní nemocnici na brněnském výstavišti, která vznikla pro pacienty s nemocí covid-19. Zatím ji ale nebylo potřeba využít, protože k hospitalizaci lidí s koronavirem stačí kapacity v nemocnicích v kraji. Od ledna by do Jihomoravského kraje mělo přijít 10 tisíc vakcín týdně. Záložní nemocnice by mohla očkovat až 1 400 lidí denně.

V Pardubickém kraji se začne očkovat nejdříve 28. prosince. V první dodávce by mělo být 975 dávek vakcíny společnosti Pfizer. Do konce ledna 2021 by krajským nemocnicím mělo přijít 5850 dávek jedné šarže. V Jihočeském kraji kvůli očkování postupně vzniká síť vakcinačních center. Kraj získá 975 vakcín, dalších 9 750 vakcín by pak kraj měl získat v lednu. Největší kraj v České republice - Středočeský kraj - neměl původně dostat vakcíny až do 7. ledna. Po vyjednávání s ministerstvem nakonec kraj dostane své první dávky již 29. prosince.

Veřejnost až od února a spíš ještě později

Vakcína firem Pfizer a BioNTech, kterou v pondělí pro využití v EU doporučila k registraci Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a následně schválila Evropská komise, do Česka dorazila v sobotu ráno.

Podle Blatného se budou během ledna prioritně očkovat zaměstnanci kritické infrastruktury státu, další pracovníci zdravotnických zařízení a senioři v nemocnicích a v domovech důchodců. V lednu budou na řadě také ohrožení lidé v sociálních ústavech.

I když stále budou mít přednost zdravotníci, veřejnost – čímž jsou spíš míněni senioři – bude mít podle ministra možnost se nechat očkovat od února, bude pro ni zprovozněn během ledna rezervační systém. Systém bude obdobný jako ten, který v současné době funguje pro objednání na antigenní testy.

Preferovaná bude riziková kategorie, při rezervaci vakcíny se proto bude systém dotazovat na řadu kritérií, podle kterých žadatele zařadí do první či druhé skupiny. Přednostně budou očkováni senioři. V té době by v Česku měly být již vakcíny od dalších výrobců.

Další dodávka vakcín by do Česka měla dorazit 29. prosince, konkrétně se bude jednat o 20 tisíc dávek. V lednu se do Česka dostane do 350 tisic dávek. Ministerstvo zdravotnictví původně plánovalo, že za první kvartál v příštím roce se naočkuje milion lidí. Do konce ledna se jich však podle množství stihne nanejvýš kolem 190 tisíc.

Očkovaní lidé dostanou certifikát. Statistici povedou registr naočkovaných. Česká republika má jinak zajištěno 11,9 milionů dávek vakcíny pro 6,9 milionů osob.