V Brně se bude očkovat na výstavišti, vakcínu dostane v neděli i Blatný

Podle náměstka Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) Ondřeje Ludky by se v ní dalo naočkovat až 1 400 lidí za den, zatímco v klasických ambulancích by to byly desítky.

Prvních 5 tisíc vakcín dorazí do Brna v neděli a poslouží zdravotníkům. V lednu by měla nemocnice dostávat podle Ludky kolem 10 tisíc vakcín týdně pro veřejnost.

Fakultní nemocnice má v areálu v Bohunicích několik mrazáků na minus 70 až 80 stupňů, v nichž může vakcíny skladovat. Další mrazák přiveze i dnes.



„Jsme schopní pojmout statisíce dávek, takže jsme naddimenzovaní s ohledem na to, co máme přislíbeno z ministerstva. Na leden je plán kolem 10 tisíc vakcín týdně, za měsíc je v plánu asi 40 tisíc dávek pro občany,“ uvedl Ludka.

Další očkovací kapacity by měly nabídnout i nemocnice jako Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo krajské nemocnice.

Mezi prvními bude naočkovaný i ministr zdravotnictví

Prvních 5 tisíc vakcín dorazí do Brna v neděli. Očkování tu dostane ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), vedení Fakultní nemocnice Brno a její zaměstnanci.

„Evidujeme zájem asi 2090 zaměstnanců. Asi dva tisíce dávek dostane Fakultní nemocnice u svaté Anny. O 400 dávek projevily zájem brněnské městské nemocnice a zájem mají i krajské nemocnice,“ řekl Ludka.

Fakultní nemocnice Brno má přes 6 tisíc zaměstnanců. Podle Ludky se pracovníci budou očkovat mezi svátky, od ledna by měla přijít na řadu veřejnost. V plánu je naočkovat 1 200 až 1 400 lidí denně.

Podle Ludky obstará péči v záložní nemocnice speciální tým, který byl připravený v záložní nemocnici i pro případ přijetí pacientů s koronavirem. Zatím ale stačila kapacita nemocnic v kraji.



Speciálnímu týmu, který se skládá z šesti lékařů a 18 sester a zasahuje ve světě u neštěstí jako například zemětřesení, pomůžou dobrovolníci.