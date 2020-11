Vše je téměř hotovo. Polní nemocnice v Brně může v pondělí přijímat

„Uvidíme v pondělí ráno, jaká bude situace. Poslali jsme poptávku nemocnicím nejenom v Jihomoravském kraji, že tato záložní nemocnice bude k dispozici. Je na zvážení nemocnic, v jakém budou stavu k pondělku. V tuto chvíli nedokážu potvrdit počet pacientů a ani, zda tam vůbec budou,“ řekla iDNES.cz mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Kromě pokračující montáže a rozvážení postelí do jednotlivých kójí pokračovaly na výstavišti i další práce. „Bylo potřeba zapojit všechny přístroje, a to nejen ty lékařské, ale i IT techniku a vyzkoušet jejich fungování. V nemocnici bude k dispozici 40 lůžek s kyslíkem, k nim byly rozvezeny lahve s kyslíkem a připraveny k použití,“ uvedla Plachá.

Na přípravě nemocnice se kromě dobrovolníků podíleli také dobrovolní i profesionální hasiči. Navezený je už veškerý materiál a vybavení.

V pátek do záložní nemocnice přivezli olympionička Šárka Kašpárková a generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík takzvaný setkávač, který zajistí bezpečné setkávání nemocných s jejich blízkými.

Setkávač je přepažený plexisklem, čímž vznikly dvě stejné místnosti. Lidé spolu mluví přes mikrofony. Speciální modul má dva oddělené vchody, aby se lidé přímo nepotkali.

Pomáhají při katastrofách, teď míří do polní nemocnice

V záložní nemocnici bude působit Emergency Medical Team Fakultní nemocnice Brno, který pomáhá ve světě při katastrofách. Má šest lékařů a 18 sester. Pomáhat mu budou dobrovolníci. V takovém složení dokáže personál nemocnice zajistit péči asi o 100 pacientů v doléčovací fázi onemocnění covid-19.

„Nějakým způsobem se bez tohoto týmu v nemocnici obejdeme, není to tak strašné, někde se budou muset posílit síly na odděleních. Není to taková ztráta. Záložní nemocnice je celá na nás, takže je logické, že tam dosadíme svůj personál,“ uvedla Plachá.

Tým z nemocnice je zvyklý takto pracovat, i se stejnými zdravotnickými pomůckami.

Pokud by počet pacientů vzrostl, požádali by zástupci nemocnice o pomoc speciální týmy ze zahraničí. Podobné Emergency Medical Teamy mají podle Plaché všechny evropské státy. „Požádali bychom státy, kde ho zrovna nepotřebují,“ vysvětlila.

Záložní nemocnici v Brně plánovali podle předpovědí před dvěma týdny, kdy podle mluvčí vypadala situace, že se i nemocnice na výstavišti naplní. „Jsou to jen čísla, ale my potřebujeme být připraveni úplně na všechno. V tomto pavilonu jsme naplánovali přes 300 lůžek. Opravdu jsme nevěděli, jak to bude dál, ta čísla nevypadala vůbec dobře,“ dodala.

Na jihu Moravy je v nemocnicích podle údajů hygieniků v současnosti hospitalizováno přes tisíc pacientů s koronavirem, část z nich je bepříznaková, nebo mají pouze lehký průběh nemoci. Aktuálně je v kraji 16 862 lidí s pozitivním testem.

Postele pro personál záložní nemocnice montovali i hokejisté: