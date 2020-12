Obavy z očkování chápu, značku vakcíny si chci vybrat, říká lékař z TOP 09

Poměrně hlasitě kritizujete současná vládní opatření. Která z nich jsou tedy podle vás zbytečná a jaká stále mají smysl?

My se především potřebujeme dostat z toho začarovaného kruhu, ve kterém uvažujeme pouze v rámci plošných opatření. Pozornost bych proto okamžitě přeorientoval na ohrožené skupiny. Situace se totiž dramaticky změnila – máme očkování. Na druhou stranu v medicíně si nikdy nemůžete být ničím stoprocentně jisti, zvlášť pokud je zkušenost krátká. Proto musí být očkování přísně dobrovolné. V žádném případě nesmí být neočkovaní jakkoliv znevýhodněni. Pravidla musí dál platit pro všechny úplně stejně.

Jste také proti nouzovému stavu. Jak by se však epidemie měla řešit bez něj?

Nouzový stav je nesmírně problematický. Musíme důkladně vyšetřit, co se během jara na ministerstvech vlastně dělo. Také bychom se měli podívat na to, co vláda měla na jaře od našich tajných služeb za informace stran koronakrize. Je pravda, že nouzový stav je z legislativního hlediska potřebný pro omezení základních lidských práv a svobod. Jenže tato plošná omezení již nemohou mít kýžený efekt. Duševní kapacita lidí se kompletně vyčerpala. Zeptejte se na to zkušených psychologů.

Kromě toho se ztratila důvěra. A pokud pacient nemá v něco důvěru, tak zdravotní péče nikdy nemůže fungovat. Jsme duší svobodný národ, nikoliv podřízení a bezmyšlenkovitě poslušní, jako některé jiné národy na dalekém východě. Povinnost daných opatření ať zůstane v uzavřených prostorech a v hromadné dopravě spadající pod stát, kraj či město.

MUDr. Šimon Reich Vystudoval obor Všeobecné lékařství na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Od roku 2016 pracoval na Klinice dětské chirurgie ve Fakultní nemocnici v Motole.

Později působil také na I. chirurgické klinice - hrudní, břišní a úrazové chirurgie ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Na podzim 2019 medicínu opustil a začal se věnovat v soukromém sektoru klinickému výzkumu v USA, Německu a Číně.

Od roku 2018 je také řadovým členem TOP 09 na Praze 6.

Mohla by ale vláda zavírat restaurace a omezovat vycházení i bez nouzového stavu? A myslíte, že je to stále nutné?

Podívejme se na česká i zahraniční data. Dle nich se nejvíce lidí nakazí v sociálních a zdravotnických zařízeních. Ohniska nákazy v restauracích, malých obchodech a dalších živnostech jsou minimální. Jenže medicína se zpolitizovala. Dokonce bych řekl, že se stala nástrojem politiky. Věda a rozum jdou stranou.

Kdybych byl ministr zdravotnictví, tak bych na sebe vzal odpovědnost a od 1. února dál bych všechny restaurace, obchody, podniky a drobné živnosti otevřel. Snažil bych se s lidmi komunikovat a apelovat na ně, aby dodržovali to či ono. Školy bych také otevřel a kantorům přikázal respirátory, dětem bych doporučil roušky ve třídách, které bych často větral. Má to ale samozřejmě řadu dalších podmínek.

Vy byste za současné situace tedy spíše rozvolňoval?

Nikdo z nás nemá patent na pravdu. Všichni se snažíme hledat celospolečenské řešení a k tomu je potřeba diskuse. Proto bych to musel nejdříve důkladně probrat nejenom se zkušenými epidemiology, ale také s týmy klinických lékařů reprezentující jednotlivé obory. V neposlední řadě bych se musel pobavit s psychology, psychiatry a sociology. Musel bych se podrobně podívat na množství a charakter odložené či zanedbané zdravotní péče, stejně jako na počet sebevražd nebo incidenci depresí, úzkostí a dalších duševních chorob. O domácím násilí ani nemluvě.

Z toho mála, co vím teď, bych nejspíše přijal opoziční PES s tím, že by platil bezpodmínečně až do konce ledna a maximálně bych se soustředil na přípravu logistiky očkování spolu s pravdivou a upřímnou kampaní. Pokud je třeba společnost opět uzavřít, tak poslední šance je nyní přes Vánoce.

Opoziční PES počátkem prosince představila TOP 09 spolu s ODS a KDU-ČSL. V čem je lepší než PES ministra Blatného?

To není PES ministra Blatného. Je to PES premiéra, vlády, ministerstva zdravotnictví a expertů z Oxfordu. Opoziční PES je nesrovnatelně lepší. Zavádí nulový stupeň, u prvního a druhého stupně ruší potřebu nouzového stavu. Zároveň tento systém již od třetího stupně umožňuje postupovat cíleněji, tedy dle jednotlivých regionů. A cílenost opatření je přesně to, co u všech z nich potřebujeme ze všeho nejvíc. Stále to však je a vždy bude nedokonalý nástroj.

Osobně bych tam viděl ještě možnost zlepšení metody výpočtu indexu. Trochu mě mrzí, že jsme my, sice řadoví členové, ale odborníci v různých oblastech, k jeho přípravě nebyli pozváni alespoň v zákulisí. Ale respektuji to, že jsme nyní v trojkoalici a najednou do všeho mluví mnohem více lidí. Svojí hrubou analýzu jsem našim poslancům posílal v září a říjnu. Zůstaly bez odezvy, takže jsem se tomu dál už nevěnoval.

Co říkáte na slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, který by na rozdíl od vás opatření ještě zpřísňoval?

Já jsem s ním osobně nemluvil. Možná z něj mluví zoufalost. Zdravotnictví je v personální krizi dlouhodobě a naši zdravotníci dřou víc jak 250 hodin měsíčně již mnoho let jenom aby udrželi základní provoz. Roky to nikoho nezajímalo. I proto zvládáme epidemii hůř než Švédové, kteří mají nyní bez tvrdých plošných lockdownů 7 993 zemřelých, zatímco my 10 271 (údaje z 20. prosince, kdy rozhovor vznikl, pozn. red.).

Navýšení počtů mediků je nesmysl. Už za mých studií byly prostory a počty vyučujících na hraně. Upeklo se to v zákulisí. Fakulty potřebovaly peníze a exministr Vojtěch chtěl něco „prodat“ svým voličům. Já bych pro to hlasoval taky, protože naše fakulty přežívají jenom díky zahraničním studentům. Pedagogové dostávají almužnu a nemají na studenty čas. Je to dlouhodobý problém a už nemůžeme čekat s jeho řešením. Musíme vyměnit vládu nemehel, lhářů a estébáků za poctivé a kompetentní lidi.

Nedávno jste uvedl, že čísla nakažených už nesledujete. Proč?

Protože je v nich binec. Část laboratoří stále nedělá variantu real-time PCR. Tato varianta nám umožňuje stanovit množství viru ve vzorku. A z toho lze alespoň hrubě usuzovat infekčnost daného jedince. Část vyšetřovaných může být sice „správně pozitivní“, ale přesto nemusí být významně infekční. Což znamená, že nejsou pro ostatní nebezpeční. Nemluvě o takzvané falešné pozitivitě.

Záleží na kvalitě testovací sady, odběru, transportu a podobně. Odborně řečeno záleží na senzitivitě a specificitě daného testu, které nejsou všechny stejné. Stát prezentuje všechny pozitivní jako infekční. Žádný odpovědný a zkušený klinický lékař by si nedovolil pouhou PCR pozitivitu automaticky interpretovat jako infekčnost nebo dokonce jako nemoc. Parta statistiků, matematiků a datových analytiků propadli iluzi, že interpretace dat, se kterými pracují, je jednoznačná.

Jaká je situace v nemocnicích? Padají skutečně zdravotníci únavou, jak o tom mluví třeba právě předseda lékařské komory?

Zdravotníci padají únavou již desítky let. Já konkrétně už však v nemocnici nepracuji, neboť jsem odešel do klinického výzkumu. Designuji klinické studie a napomáhám jejich správnému a bezpečnému průběhu. Vygenerovaná data interpretuji a pomáhám s jejich prezentací skrze odborné publikace.

Proto dobře chápu obavy laiků i některých kolegů stran bezpečnosti očkování. Stoprocentně bezpečné není v medicíně takřka nic. Je na každém z nás, zda se naočkovat nechá či nikoliv. Já osobně s tím problém nemám, ale mojí podmínkou je, abych si mohl vybrat konkrétní preparát. Dle mého hlubokého přesvědčení by tuto možnost měli mít všichni. Ano, je to logisticky komplikované, ale být ministr zdravotnictví, tak se pokusím o nemožné.

V pořadu Prostor X jste minulý týden údajně tvrdil, že „ani 50 tisíc mrtvých s covidem by nebyla katastrofa“. Předsedkyně TOP 09 následně stranu od toho distancovala. Jak jste to myslel?

Když jsem říkal, že „by to nebyla katastrofa“, tak jsem měl na mysli mnou řečených 15 tisíc, což je počet, na který se asi dostaneme ke konci března. Smrt každého je tragédie a je mi moc líto každého, kdo přišel o svého příbuzného či známého. Mám kamaráda, který žije v New Yorku a skoro každý tam o někoho přišel. Život je to nejcennější, co máme. Hned za ním je však svoboda, přičemž pro část lidí je ta tato hodnota ještě důležitější. Proto za ní také celá řada lidí napříč historií položila život. Nyní řešíme dilema, co všechno jsme schopni a ochotni obětovat pro záchranu každého ohroženého, kteří nejsou schopní či ochotní se adekvátně chránit a stát jejich ochranu rovněž nedokáže cíleně zajistit.



Markéta Pekarová Adamová: Smrt člověka nikdy nemůže být předmětem bagatelizace a tento výrok je pro mě nepřípustný. Šimon Reich je řadovým členem TOP 09 bez jakékoli veřejné či stranické funkce a od jeho výroku, který postrádá empatii a je hloupý, se distancujeme.

A co říkáte na to, že se od vašich výroků strana, slovy předsedkyně, distancovala?

S paní předsedkyní mám dlouhodobý a korektní vztah. Hlavně během jara jsme spolu opakovaně komunikovali a stran koronakrize se bavili. Pokud jde o to distancování, tak s tím nemám problém. Jsme demokratická strana, diskuse uvnitř probíhá velmi živě. Názory se vyvíjejí, protože přicházejí nové poznatky. Myslím si, že právě tohle potřebuje celá naše společnost – klidnou a otevřenou diskusi.

Vraťme se od politiky ještě k epidemii. Jak byste veřejnost přesvědčil k očkování?

Začal bych zvát zkušené klinické lékaře do všech možných pořadů ve všech možných médiích. Nikoliv jednou týdně, ale jednou denně. Musíme dát stopku strachu i chaosu. Potřebujeme profesionální lékařskou komunikaci plnou pochopení, respektu a empatie. První na ráně je profesor Beneš z legendární infekční kliniky Na Bulovce.

Osobně bych byl za to, aby se sáhlo také po těch nejzkušenějších z oboru patologie. Oni jsou totiž ti, kteří ve skutečnosti nejvíce rozumí nemocem. Oni jsou ti, kteří dokážou říct, co která nemoc doopravdy umí či neumí a jak u koho probíhá. Kdyby byl výběr na mě, tak bych sáhl po profesorovi Kodetovi, který je žákem slavné profesorky Benešové. Případně po jeho žákovi, kterým je prof. Zámečník. Oba považuji za špičkové lékařské autority a dávám za ně obě své ruce do ohně.

Jaká je nejrychlejší cesta z pandemie?

Neexistuje rychlá cesta. Už na jaře to správně uvedli Švédové – není to sprint, ale je to maraton. Na základě dostupných dat, informací a zkušeností se většina odborníků přiklání k názoru, že v konečném důsledku se tento vir zařadí mezi ostatní koronaviry, které mezi lidmi běžně kolují. Jelikož způsobují pouze lehké až středně závažné infekce horních dýchacích cest, tak se ani nevyšetřují. Kromě toho se odborníci v zákulisí přou, zda genetický kód SARS-CoV-2 nenese známky genetické manipulace. Novou nadějí by také mohl být lék ivermektin (antiparazitikum používané například proti vším, pozn. red.), což se ukázalo v analýze kolegů z USA.