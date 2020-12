Pfizer vyjde na více než 300 korun za dávku, pak dorazí i vakcína za 50

De Bleekerová zveřejnila po třicetihodinovém jednání o belgickém rozpočtu ceny včetně množství, které se země chystá od EU zakoupit. Tweet byl záhy smazán, ale uživatelé sociální sítě si jej stihli uložit.

Zatímco někteří zastánci rovného přístupu ke zdravotnické péči ocenili transparentnost, farmaceutické firmy si stěžují na porušení důvěrné povahy informací. „Informace o cenách jsou ve smlouvě s Evropskou komisí ošetřené doložkou o důvěrnosti,“ řekla belgickému deníku Le Soir mluvčí Pfizeru pro Benelux Elisabeth Schraepenová.

Že informace o ceně vakcín podléhají obchodnímu tajemství a není o jejich ceně možné cokoli dodat, potvrdila i mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Tweet však potvrdil předchozí informace, že vakcína Oxford/AstraZeneca je nejlevnější – jedna dávka stojí 1,78 eura (v přepočtu 46,75 korun).

Nejdražší je naopak Moderna, která stojí 18 dolarů (387,18 koruny). Dávka vakcíny Pfizer, které má Česká republika zatím objednáno nejvíce, pak stojí 315 korun.

Česko má podle ministerstva zdravotnictví doposud objednáno 12 milionů dávek vakcíny pro 6,9 milionu občanů od pětice výrobců. Jedinou jednorázovou má být vakcína od americké společnosti Johnson & Johnson, respektive její filiálky Johnson & Janssen. Lidé si nemohou moci vybrat, který typ dostanou.

„S ohledem na účast v evropském mechanismu pro nákup vakcín se ČR zavázala, že s výrobci o dodávkách nebude vyjednávat bilaterálně, ale že za členské státy EU tak učiní Evropská komise,“ dodala Peterová.

Vláda na konci listopadu avizovala, že za vakcíny pro 5,5 milionu lidí zaplatí zhruba 1,8 miliardy korun. Celkově by Česko mohlo objednat vakcíny až pro 10,6 milionu lidí v ceně 4,6 miliardy korun. Sami čeští občané za vakcínu platit nebudou, za pojištěnce očkování uhradí stát.

Necháte se naočkovat proti koronaviru? Ano 21522 Ne 18729

Podle premiéra Andreje Babiše vakcína od firem Pfizer a BioNTech dorazí do České republiky v sobotu 26. prosince a o den později se začne očkovat. První budou na řadě zdravotníci z první linie, kteří se starají o nakažené.

Zájem má asi 40 procent populace, 20 procent je nerozhodnutých. Odborníci uvádějí, že aby epidemie skončila, musí být proočkováno asi 70 procent obyvatel.

„Přijdou vlastně dvě velké krabice,“ řekl dříve Babiš. „Počítá se, že se to rozdělí mezi Čechy a Moravu. Že jedna ta krabice, která má, myslím, 4 870 vakcín, pojede na Moravu do Brna,“ doplnil.

Vakcíny pro Česko: Již objednané: 4 miliony

dávek od společnosti Pfizer (pro 2 mil. lidí)

dávek od společnosti Pfizer (pro 2 mil. lidí) 3 miliony

dávek od společnosti AstraZeneca (pro 1,5 mil. lidí)

dávek od společnosti AstraZeneca (pro 1,5 mil. lidí) 1,9 milionu

dávek od společnosti Moderna (pro 950 tisíc lidí). V plánu: 2 miliony

dávek od firmy Johnson & Johnson (pro 2 mil. lidí).

dávek od firmy Johnson & Johnson (pro 2 mil. lidí). 1 milion

dávek od nizozemské firmy CureVac (pro 500 tisíc lidí).

V jednání je podle premiéra ještě další dodávka od firmy Pfizer o objemu 19 500 dávek, která by mohla být k dispozici také ještě v prosinci. Tato dodávka by byla rozdělena přímo do nemocnic v krajích.

Vakcíny z první dodávky dostanou i někteří těžcí pacienti nebo senioři. K širší veřejnosti se pak vakcíny dostanou v lednu nebo únoru. Pro zájemce bude připraven i rezervační systém shodný s tím, jaký teď funguje na antigenní testování. Jak budou přicházet další dodávky vakcíny, bude se dostávat na další skupiny obyvatelstva.

„Mám informaci, že my jako praktici nebudeme v žádném případě dělat Pfizer a s největší pravděpodobností nebudeme dělat Modernu. Měli bychom dělat vakcíny od firmy AstraZeneca (pro 1,5 milionu lidí), Johnson & Johnson (Johnson & Janssen) (pro dva miliony lidí, jednodávková) a CureVac (pro půl milionu lidí),“ popsal předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Naopak nemocnice budou minimálně zpočátku pracovat právě s vakcínou od Pfizeru. Ta totiž vyžaduje skladování při minus 70 stupních Celsia, což komplikuje převoz a skladování v ordinacích praktických lékařů. Vakcína Moderna pak může být lokálně převážena za přísných podmínek v kapalném stavu při 2 až 8 stupních.

Národní vakcinační strategie Skupiny pro očkování

1. Chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší

2. Zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti

3. Pracovníci a klienti v sociálních službách

4. Všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zubní lékaři, farmaceuti

5. Pracovníci kritické infrastruktury – integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby

6. Ostatní pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví

7. Zájemci o očkování

První etapa očkování: skupiny 1–3

Druhá etapa očkování: skupiny 4–6

Třetí etapa očkování: skupina 7

Testy v neděli odhalily v Česku 3 364 pozitivních případů koronaviru, skoro o 1 400 více než minulou neděli. Je to nejvyšší nedělní číslo za posledních šest týdnů. Rizikové skóre PES zůstává čtvrtý den na 76 bodech, tedy v nejhorším pátém stupni. Mírnějšímu čtvrtému stupni odpovídá situace pouze v Praze a dvou krajích.

Není možné, aby do Česka putovala vakcína proti covidu po milionových dávkách, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček: