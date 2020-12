Vakcína proti covidu v kraji zatím není, první ji dostanou zdravotníci

„Netušíme, kdy dorazí. Podle původních předpokladů, které se objevily v médiích, to mělo být včera (v pondělí, pozn. red.), ale nepřišlo nic. Jen víme, že v první várce máme dostat 975 kusů vakcíny,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Tento spíše symbolický počet bude směřovat do Krajské nemocnice v Liberci, kde se bude očkování provádět.



Očkováni budou podle hejtmana v první řadě zdravotníci všech čtyř páteřních nemocnic v kraji, kteří pečují o covidové pacienty.



Přednost dostanou také zaměstnanci krajské záchranné služby, kteří přicházejí s nakaženými pacienty do styku při převozu.

Senioři od února, veřejnost v květnu

„Od 1. února 2021 pak doufáme, že začne v kraji očkování vybraných skupin obyvatel. To znamená seniorů starších 65 let a dalších lidí, kteří mají zdravotní rizika. Určitě to ale nebude dostupné pro širokou veřejnost,“ upozorňuje hejtman. Odkazuje přitom na slova ministra zdravotnictví Jana Blatného, že pro běžnou veřejnost by mohla být očkovací látka dostupná zhruba v květnu 2021.

Přes vánoční svátky přibylo v Libereckém kraji 503 nově potvrzených případů koronaviru, což je o 161 případů méně než v předchozím týdnu.



„Aktuálně jsme teď podle PSA v Libereckém kraji na 4. stupni, ale je zřejmé, že ta čísla zase půjdou nahoru. Ten pokles přes Vánoce je dán menším počtem testování a také tím, že jsou ve školách prázdniny,“ řekl ředitel krajské hygienické stanice Vladimír Valenta.

Kapacita lůžek v kraji je tak zatím dostatečná. „K pondělí 28. prosince bylo obsazeno 39 intenzivních lůžek a 204 akutních covidových lůžek. Mezi zdravotníky je momentálně 337 nakažených, což je o deset procent víc než minulý týden. Je vidět, že to opět narůstá,“ zmínil krajský náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter.

I proto chce kraj požádat o prodloužení výpomoci armády. Teď v kraji pomáhá zdravotníkům 26 vojáků, zůstat by měli do konce nouzového stavu, tedy do 22. ledna.