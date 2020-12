Bohatým brala, chudé klamala. Burzovní aplikace zaplatí miliardovou pokutu

„Robinhood dal zákazníkům zavádějící informace o skutečných nákladech obchodování s touto firmou,“ vysvětlila Stephanie Avakian, ředitelka divize federální komise „Makléřské firmy nemohou klamat zákazníky ohledně kvality provádění objednávek,“ dodala.



Avakian těmito slovy naráží na to, že podle původní rétoriky Robinhoodu měly být náklady při obchodování s aplikací nulové. Kalifornská firma lákala (a stále láká) své potenciální zákazníky na neexistenci obchodních poplatků a na nestanovená minima na účtu. To ji mělo v konečném důsledku odlišovat od klasických makléřů.

Avšak praktiky, které dříve vedly k úspěchů Robinhoodu, nyní stále častěji vedou k pokutám, stížnostem a kontrolám ze strany státních i federálních regulačních úřadů, píše The New York Times. Federální regulátor uvádí, že firmy z Wall Street aplikaci platily za předávání informací o obchodech uživatelů aplikace.

Firma s pokutou souhlasí

Robinhood zkrátka vydělával peníze na úkor zákazníků. Úřad spočítal, že aplikace připravila své uživatele o 34,1 milionů dolarů (728 milionů korun) a to i po zohlednění úspor z obchodu bez provize, jímž se Robinhood pyšní.

Kalifornská firma s pokutou 65 milionů dolarů, který ji komise pro kontrolu cenných papírů uložila, souhlasí. Vinu neuznala ani nepopřela.

„Obvinění cílí na dřívější praktiky, které dnes Robinhood nepoužívá. Jsme si vědomi odpovědnosti, která přichází s tím, jak pomáháme milionům investorů provést jejich první investice. Jsme odhodláni dále pokračovat v rozvoji Robinhoodu, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků,“ komentoval hlavní právník společnosti Dan Gallagher.

Neznalost uživatelů má vážné následky

Robinhood nicméně čelí ještě jednomu obvinění, tentokrát na státní úrovni. Massachusettští regulátoři firmu obvinili, že aplikace je navržena tak, aby lákala k neustálému a opakovanému používání. K tomu Robinhood využívá gamifikaci, tedy techniku, která uživatelům navozuje pocit, že hrají hru.

Gamifikace Využívání herního designu a principů i v jiných oblastech než jsou samotné hry.

Podle státního úřadu Robinhood porušuje zákony, protože dostatečně nechrání své zákazníky a nevěnuje pozornost zabezpečení systému. Ten se kvůli rychlému růstu uživatelské základny musel v posledním roce potýkat s desítkami výpadků. S těmito obviněními Robinhood nesouhlasí a prohlásil, že se proti nim bude bránit.

Nutno zmínit, že forma obchodování skrz aplikaci, si již před nedávnem vybrala svou daň. V červenci tohoto roku spáchal dvacetiletý student sebevraždu poté, co na svém účtu Robinhood uviděl záporný zůstatek 730 tisíc dolarů (víc jak 15,5 milionů korun).

Podle expertů však k sebevraždě ve skutečnosti nebyl důvod. Mladíkovi by nejspíš stačilo počkat několik dní a ztráta by z jeho výpisu zmizela –⁠ kvůli nedostatku zkušeností to však nevěděl.

Hra na investování

Právě neznalost a nedostatek zkušeností je to, co investory Robinhoodu do jisté míry spojuje. Mezi letošním lednem a dubnem se do aplikace zaregistrovaly tři miliony nových finančních účtů. Přibližně polovina z nich neměla s investováním předchozí zkušenosti.

Robinhood je rovněž hodně populární mezi generací mileniálů, kterým učarovala zmiňovaná gamifikace. V rámci této techniky se uživatelům může zdát, že investování je vlastně hrou, při níž se nic závažného nemůže stát. Často jde přitom o velké peníze.