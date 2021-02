Ušetříme klima a zdražíme, ale to lidé rádi zaplatí, říká šéf dopravce Maersk

„Pokud bychom se bavili třeba o kontejneru tenisek z Vietnamu, tak by se pár bot zdražil jen asi o šest centů. Nemyslím si, že by cesta k udržitelné energii měla být pro spotřebitele nějak zvlášť náročná,“ uvedl pro BBC ředitel přepravní firmy Soren Skou.

Sektor námořní dopravy je pro životní prostředí obecně velmi zatěžující. Vypouští do ovzduší stejné množství oxidu uhličitého jako Německo a Francie dohromady. Je to také kvůli tomu, že až 90 procent světového obchodu využívá k přepravě zboží právě lodní dopravu.

I proto má firma A.P. Moller-Maersk ambici dekarbonizovat celou globální logistiku. Společnost tak již před několika dny oznámila, že se brzy rozloučí s loděmi poháněnými pouze fosilními palivy. Veškerá plavidla dánské firmy budou tak využívat uhlíkově neutrální zdroje, jako je amoniak či zelený metanol.

„Pokud to neuděláme, tak za deset let hrozí, že naše firma zcela ztratí na významu,“ okomentoval nutnost změny viceprezident firmy Bo Christiansen, který ve firmě odpovídá za dekarbonizaci. Podle něj si to přejí i samotní zákazníci.

Pro firmu budou ekologické kroky drahé

Za palivo dánská společnost nyní ročně zaplatí asi čtyři miliardy dolarů. Pokud by přešla na alternativu, půjde o dvojnásobek.

Podle Sorena Skoua byl rok 2020 zcela ojedinělý. „V prvních dvou třetinách loňského roku celosvětový objem přepraveného zboží meziročně poklesl. Změna nastala až v jeho závěrečné třetině. Nynější situace je ale naštěstí mnohem lepší. Můžeme za to vděčit finančním injekcím jednotlivých vlád po celém světě a zejména pak Spojeným státům. Spotřebitelé díky tomu mohou více nakupovat,“ uvedl pro BBC Skou.

K dalšímu průběhu roku 2021 je však ředitel mírně skeptický. Kvůli pandemii nemoci covid-19 se totiž obává možného přerušení globálního obchodu, kvůli čemuž by pak mohly rychle dojít potraviny i mnoho dalších výrobků od hraček až po elektroniku.

Pro Maersk byla situace nejhorší během léta. Kvůli koronaviru uvázlo na moři nebo doma až šest tisíc pracovníků. Až 55 procent námořníků, kteří zůstali na moři, byli na svých lodích často déle, než jim dovolovaly smlouvy či limity.

Přepravní společnost Maersk nakonec v loňském roce meziročně vydělala až o 44 procent více. Její zisk činil 8,2 miliardy dolarů a drtivá většina pocházela právě z námořní přepravy. Tyto peníze pak firma investovala právě do snižování emisí.