Do větrné energie se pouštějí i ropní giganti. Je to jedinečná šance, říkají

Investice, která se podle odhadů vyšplhá až na několik desítek miliard dolarů, má poskytnout dostatečnou energii až sedmi milionům britských domácností, píše deník The Guardian.

Ze strany velkých ropných firem jde o neobvyklý krok, neboť doposud ovládaly tento rozvíjející se trh s obnovitelnými zdroji spíše menší specializované společnosti. To se však brzy nejspíš změní.

Krok společností British Petroleum a Total je „silným a jasným znakem atraktivity sektoru větrné energie na moři,“ uvedl pro list The New York Times Soeren Lassen ze společnosti Wood Mackenzie, která se zaobírá výzkumem v oblasti energetiky.

Pro ropné giganty nemusí ale tento krok nutně znamenat počátek postupného opouštění trhu s černým zlatem. Energie z větrných elektráren jim pomůže plnit závazky, k nimž se společnosti v minulosti zavázaly. Napomohou ke snížení emise uhlíku a navýší tak prodej takzvané čisté energie, která by měla životní prostředí zatěžovat méně.

Náklady jsou příliš vysoké

„Spojené království a Evropa musí do roku 2050 snížit emise uhlíku na nulu. Z toho plyne, že i každá ze společností působících na trhu musí snížit své emise uhlíku a také najít alternativy k ropě,“ tvrdí Mark Lewis ze společnosti BNP Paribas Asset Management, která dlouhodobě investuje do obnovitelných zdrojů.



Přístup velkých ropných společností však kritizují tradiční energetické firmy z tohoto odvětví. Nelíbí se jim, že náklady se svou výší až příliš liší od podobných projektů z minulosti. Návratnost investice firem tak bude podle jejich názoru nízká.

Turbíny budou stát v relativně mělkých pobřežních vodách, jen desítky kilometrů od pobřeží. To znamená, že vyjde levněji jak jejich stavba, tak i údržba. Oba ropní giganti také budou moci sdílet své zdroje, a tak snížit stavební i provozní náklady. Tyto faktory jsou rozhodující, návratnost investic plánují mezi 8 až 10 procenty, což je úroveň, se kterou počítají i investoři.



Společnost BP doufá, že do roku 2030 rozšíří své portfolio obnovitelné energie na 50 GW. Nově získaná opce na projekt větrných turbín nedaleko britského pobřeží následuje hned po dohodě ve výši 1,1 miliardy USD, která se týká převzetí podílu ve dvou amerických pobřežních větrných projektech vyvíjených norskou státní ropnou společností Equinor.



Investuje už i Shell

BP a Total však nejsou jedinými firmami, kterým záleží na obnovitelných zdrojích. Do větru se snaží investovat i anglo-nizozemská ropná společnost Shell. Ta se spojila s nizozemskou společností Eneco s cílem vybudovat obří větrné elektrárny u pobřeží Nizozemska.

„Naštěstí pro ropné společnosti je příležitostí v pobřežním větru čím dál víc,“ říká Mark Lewis ze společnosti BNP Paribas. „Je to trh s velkým potenciálem, kde navíc můžeme plně využít našeho know-how, protože technické řešení je velmi podobné. Řeč je o vybudování velké infrastruktury na moři a my jsme si jisti, že je to naše šance a že to uděláme dobře,“ uzavírá Lewis.