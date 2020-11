Facebook nás nutí chodit do kanceláří, stěžují si hledači nenávistného obsahu

Facebook v reakci na dopis uvedl, že většina zaměstnanců, kteří mají na starosti obsah, pracuje i nadále z domova. „Přestože věříme v otevřený interní dialog, tyto diskuze musí být upřímné,“ prohlásil mluvčí společnosti. „Většina z patnácti tisíc globálních moderátorů obsahu pracuje z domova a bude v tom pokračovat po celou dobu pandemie,“ dodal.

Nutno však říct, že Facebook není přímým zaměstnavatelem těchto lidí. Moderátory obsahu technologickému gigantovi zajišťují zprostředkovatelské společnosti jako je Accenture či CPL.

V srpnu totiž Facebook uvedl, že pracovníci mohu pracovat z domova až do léta 2021. Podle otevřeného dopisu ale přišla výzva k návratu do kanceláří poté, co se technologická společnost pokusila neúspěšně nahradit moderátory obsahu umělou inteligencí.

Podle reportéra Jamese Claytona poskytuje dopis fascinující pohled do zákulisí Facebooku. Zakladatel sítě Mark Zuckerberg usiluje o to, aby umělá inteligence jednou dokázala vyřešit problémy platformy, kvůli kterým v posledních letech čelí řízením na půdě soudního výboru amerického Senátu.

Umělá inteligence se neosvědčila

Zuckerbergovým snem je sofistikovaný software, který by dokázal automaticky zachytit a zablokovat problematický obsah, tedy projevy nenávisti, kyberšikanu nebo týrání dětí, píše Clayton pro BBC. Jenže umělá inteligence nepracuje tak, jak by si Zuckerberg představoval. Otevřený dopis toto téma rovněž otevírá.

„Algoritmy Facebooku jsou na hony vzdálené od dosažení potřebné úrovně sofistikovanosti k automatickému moderování obsahu. Možná toho ani nikdy nedosáhnou,“ píše se v dopise. Signatáři tak prohlašují, že sociální síť moderátory obsahu z masa a kostí zkrátka potřebuje.

„Facebook nás potřebuje. Je čas, abyste to uznali a ocenili naši práci. Obětovat zdraví a bezpečnost pro zisk je nemorální,“ stojí v dopise. Adresáty jsou Zuckerberg, provozní ředitelka firmy Sheryl Sandbergová a šéfové společností Accenture a CPL.

Podle dopisu nyní mohou zůstat doma jen ti moderátoři obsahu, kteří mají potvrzení od lékaře. Lidé se zranitelnými členy rodiny v domácnosti, jako jsou senioři či nemocné děti, se musí do kanceláří vrátit.

Facebook by podle signatářů měl zavést rizikový příplatek a umožnit práci z domova těm, kteří sdílí domácnost s ohroženými lidmi. Další požadavky se vážou na problémy, na které si moderátoři obsahu stěžují už delší dobu.

Brodit se násilím

Poprvé se o problematičnosti jejich zaměstnání začalo mluvit poté, co americký časopis The Verge zveřejnil článek s názvem Podlaží traumatu. V něm odhaloval kontroverzní pracovní podmínky kontrolorů obsahu a dopady náplně práce na jejich duševní zdraví.

Vyšlo najevo, že Facebook některým z nich tehdy platil v porovnání s mediánem mzdy všech zaměstnanců společnosti naprosto zanedbatelnou mzdu –⁠ patnáct dolarů na hodinu (335 korun). A to i přesto, že jejich práce představuje nemalou psychickou zátěž. Jejich úkolem je totiž brodit se v příspěvcích plných násilí, sebevražd, nenávisti, extremismu a pornografie a rozhodovat, zdali porušují zásady sociální sítě.

Jako nápravu Facebook v květnu tohoto roku slíbil vyplatit bývalým i současným moderátorům až 53 milionů dolarů (víc jak jednu miliardu korun) v jednorázových příspěvcích jako odškodnění za psychické problémy.

Navzdory úspěchům

Z nyní publikovaného dopisu však zaznívá, že se od odhalení problému příliš nezměnilo. Obsahový moderátor zaměstnaný oficiálně pod společnosti Accenture v texaském Austinu dostává na hodinu osmnáct dolarů (401 korun), píše dopis.

Podepsaní rovněž kritizují, že Facebook svoje zaměstnavatelské nedostatky neřeší ani ve chvíli kdy se mu z hlediska zisku enormně daří. Připomínají též se Zuckerberg během krize své jmění téměř zdvojnásobil.

V neposlední řadě dopis žádá, aby se Facebook zbavil zprostředkovatelských společností a moderátory obsahu zaměstnal na přímo. Nutno však poznamenat, že více než 170 signatářů je anonymních. Otevřený dopis zastřešuje britská právní firma Foxglove.