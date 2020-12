Splaťte dluh z kreditky jinou kreditkou, „radí“ uživatelé TikToku ostatním

12:00

Jak se do dvaceti let stát milionářem? I na takovou otázku odpovídají v krátkých videích uživatelé platformy TikTok. Jejich finanční poradenství ale nestojí na odbornosti či znalosti problematiky. Jeden z uživatelů například radil splácet dluhy z jedné kreditní karty další kreditkou a postup do nekonečna opakovat.