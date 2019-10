Zuckerberg uklidňoval Kongres. Kryptoměna Facebooku prý bude přínosem

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg se snažil přesvědčit skeptické americké zákonodárce o přínosu, který by přinesla firmou plánovaná digitální měna Libra. Podle Zuckerberga by měla snížit náklady a pomohla by lidem více se zapojit do globálního finančního systému. Zároveň také kongresmany ujistil, že nepodpoří její spuštění, dokud neopadnou obavy amerických regulátorů.