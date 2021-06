Porota vybere světového podnikatele, Česko zastupuje král 3D tisku Průša

Český kutil, vynálezce a investor se o 3D tiskárny začal zajímat v roce 2009 při nástupu na Vysokou školu ekonomickou. Nejdřív to byl jen koníček. O pár let později však ze školy odešel a založil firmu, která se zabývá 3D tiskárnami. A během pár let se pak vyšvihl mezi nejznámější světové výrobce.

Jeho továrna v pražských Holešovicích nyní chrlí kolem 11 tisíc tiskáren každý měsíc. A Průšovu firmu nezlomil ani krizový loňský rok. Spíše naopak. Zatímco v roce 2019 činil obrat kolem 1,5 miliardy korun, loni překročil dvě miliardy. „Rádi bychom letos vyrostli na tři miliardy. Ale jsou tu věci, které to mohou ohrozit. Třeba nedostatek polovodičů ve světě,“ řekl Průša nedávno v rozhovoru pro iDNES.cz.

Vítěz bude z pandemických důvodu vyhlášen prostřednictvím online živého přenosu na stanici CNBC ve 20:00.

Nadějný biotechnolog, restauratéři i knihkupec

Světového vítěze vybírá osmičlenná porota složená z účastníků předchozích ročníků soutěže. Usedla v ní i loňská vítězka, indická podnikatelka Kiran Mazumdar-Shawová z farmaceutické společnosti Biocon. Její společnosti se zabývají vývojem léků a vakcín, mimo jiné proti cukrovce. Ve dvacetileté historii soutěže byla teprve druhou ženou, která světový podnikatelský titul získala.

Porotci oficiálně posuzují šest různých kritérií - mezi nimi je podnikatelský duch, finanční výkonnost, strategické směřování, inovace, globální přesah podnikání či navíc osobní integrita podnikatele a jeho vliv na společnost. Hodnotí i udržitelnost podnikání a vztah k životnímu prostředí.

Mezi letošními finalisty je 30 soukromých společností a osm veřejně obchodovaných podniků. V souvislosti s pandemií se asi dalo čekat, že v mnoha zemích uspějí podnikatelé ze zdravotnictví a souvisejících oborů. Ve Spojených státech například Gordon J. Vanscoy, zakladatel RareMed Solutions, biofarmaceutické společnosti, která se zabývá medikamenty pro pacienty s vzácnými chorobami.

Světového finále se však účastní i podnikatelé z dalších oborů. Třeba Heinz a Birgit Reitbauerovi, restauratéři z Rakouska, či spoluzakladatel slovenské sítě knihkupectví Martinus Michal Meško.