Zbohatl na léku na covid. Teď je první korejský selfmademan podnikatelem roku

Letos na jaře se vyhoupl do čela žebříčku nejbohatších Korejců a tím rozbil pravidlo, že mu vždy vévodí dědicové obřích čebolů Samsung či Hyundai.



So Čong-džin, Celltrion Group

Na rozdíl od nich je So Čong-džin (v anglické transkripci Jung-jin Seo) selfmademan. Třiašedesátiletý rodák z města Čchongdžu strávil velkou část své kariéry v automobilovém průmyslu. Když však po finančních turbulencích, jejichž hlavní příčinou byla asijská krize z roku 1997, zkrachovala automobilka Daewoo Motors, ztratil Čong-džin dobře placenou práci. Během let se totiž ve firmě dokázal vypracovat do vedoucích pozic.

Absolvent průmyslového inženýrství začal přemýšlet o změně oboru. Určité zkušenosti s podnikáním už měl. Na rozdíl od většiny kapitánů jihokorejského průmyslu nepocházel z bohaté rodiny a na univerzitní studia v Soulu si musel vydělat. Pracoval třeba jako taxikář. Po vyhazovu z automobilky však dlouho nevěděl, do čeho se vrhnout, zkoumal podnikatelské možnosti v různých odvětvích.

Nakonec vyslechl rozhovor vědců o dobrých vyhlídkách medicíny a s kolegy se rozhodl, že rozjede vlastní biofarmaceutickou společnost. S 45 tisíci dolary v kapse založil v roce 2002 společnost Celltrion, která se během pár let stala důležitým hráčem relativně málo rozvinutého jihokorejského farmaceutického průmyslu.

„Když jsem začínal podnikat, moje vize byla, že budu pomáhat pacientům k bezpečným, účinným a cenově dostupným lékům a tím zlepšovat kvalitu jejich života. Úspěch Celltrionu mi umožnil tuto vizi dál rozvíjet a otevřel mi nové oblasti, kam můžu zaměřit své podnikatelské snažení,“ říká nejbohatší Korejec.

Nejbohatší Korejec

Svůj tým vedl k vývoji biosimilárních přípravků k původní léčbě monoklonálními protilátkami, které napodobují přirozené protilátky těla. Jeho první biologicky podobný lék Remsima je určen pro léčbu autoimunitních onemocnění. Celltrionu otevřel cestu do světové špičky. Následovaly léky na rakovinu prsu a lymfomy. „Vsadím se, že jsem jako podnikatel viděl více buněk rakoviny prsu než kdokoli jiný,“ uvedl před časem Čong-džin pro Financial Times.

Firma rychle rostla. Už deset let po jejím založení se Čong-džin probojoval do žebříčku nejbohatších Korejců, který sestavuje magazín Forbes, a letos se vyhoupl do jeho čela. Časopis odhaduje jeho jmění na 12,5 miliardy dolarů (261 miliard korun), v posledním roce ho rozmnožil o deset procent.

A to právě díky rychlému růstu společnosti Celltrion, která má dnes přes dva tisíce zaměstnanců a oprávnění k prodeji léčiv ve více než 90 zemích světa. Její tržby vzrostly o 64 procent na 1,6 miliardy dolarů, čistý zisk vyskočil o 74 procent na 440 milionů dolarů.

Loni se firma zapojila do boje proti pandemii, vyvinula léčbu protilátkami proti covidu-19. Lék Regdanvimab byl podmíněně schválen pro použití v Jižní Koreji již v únoru 2021, čeká se na výsledky třetí fáze klinických studií. Korejcům nabídl lék za výrobní náklady. „Během pandemie by farmaceutické společnosti měly sloužit jako veřejný statek pro stát,“ říká podnikatel.

So Čong-džin (vlevo) s jihokorejským ministrem pro potraviny a léčiva Kim Gang-lipem (8. února 2021)

A kritizoval skutečnost, že svět se zaměřuje zejména na širokou produkci vakcín a zapomíná na léky. „Celosvětově existuje dostatečná produkce vakcín, ale nedostatek léčebných přípravků na covid. Korejci se ale nemusí obávat, protože Celltrion má dostatek léčebných přípravků,“ uvedl před koncem loňského roku.



Šéf by neměl být král

Tento lék zhodnotili kladně i v Evropě. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dospěla v březnu k závěru, že regdanvimab může být použit k léčbě covidu u dospělých pacientů, kteří nevyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem, ale u kterých se dá očekávat zhoršení průběhu onemocnění.

„Při vývoji farmaceutických přípravků proti covidu-19 nám pomohly zkušenosti z minulosti. Díky důkladnému výzkumu v oblasti virů během předchozí epidemie MERS jsme dokázali rychle reagovat na vývoj a spuštění léčby protilátkami,“ řekl korejským novinám Hankyoreh.

Ostatně pandemie nepomohla v Koreji k růstu jen farmaceutickým společnostem. Počet korejských miliardářů prudce vzrostl z loňských 28 na letošních 44. Řada z nich nashromáždila obrovské jmění investováním do kryptoměn či vstupem na burzu.

Ani Čong-džin však zcela nezapomněl na korejské podnikatelské tradice. Letos se vzdal výkonné funkce v Celltrionu a jeho místo nyní postupně přebírají jeho dva synové. „Pokud bych zůstal šéfem i nyní, ve svém důchodovém věku, stalo by se z naší firmy království. A šéf by neměl být král,“ prohlásil.