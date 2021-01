Trump zvyšuje napětí. Zakázal transakce s osmi čínskými aplikacemi

Nařízení dává za úkol ministerstvu obchodu, aby definovalo, jaké transakce budou zakázány. To má nyní 45 dní, aby tak učinilo. Podle úředníka však plánuje rozhodnout o zakázaných transakcích do 20. ledna, kdy Trump opouští úřad. Kromě Alipay se zaměřuje mimo jiné i na QQ Wallet a WeChat firmy Tencent. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na vysokého představitele vlády.

Cílem tohoto kroku je potlačit hrozbu, kterou pro Američany čínské softwarové aplikace představují, uvedl úředník. Upozornil, že aplikace mají širokou uživatelskou základnu a přístup k citlivým údajům.

Ministr obchodu Wilbur Ross v prohlášení uvedl, že podporuje Trumpův závazek ochránit soukromí a bezpečnost Američanů před hrozbami, které představuje čínská komunistická strana. Nařízení se týká aplikací Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay a WPS Office.

Podle dalšího zdroje je nařízení podobné dřívější akci Trumpa vůči čínským aplikacím WeChat a TikTok. Americké ministerstvo obchodu v září vydalo nařízení, že z důvodu národní bezpečnosti musí být aplikace WeChat stažena z amerických obchodů. Soud však krátce na to vydal předběžné opatření, které rozhodnutí zablokovalo. Také v tomto případě hrozí, že případný zákaz transakcí se dostane k soudu.

Alipay, stejně jako platformu WeChat firmy Tencent, využívají primárně občané Číny s účty v čínských jüanech. Většina spojení s USA souvisí s obchodníky, kteří přijímají platby od čínských turistů a podnikatelů v zemi.