Čína hospodářsky předstihne USA prý už do osmi let, pomohl jí covid

19:27

Čína hospodářsky předstihne Spojené státy do roku 2028. Původní odhady zrychlí pandemie o pět let. Vyplývá to ze zprávy britské konzultační společnosti Centre for Economics and Business Research (CEBR). Čína podle konzultační firmy zvládla koronavirovou situaci lépe než USA a Evropa a její hospodářství díky tomu poroste rychleji.