Čína chce do roku 2035 zdvojnásobit ekonomiku. Prognózy jí dávají za pravdu

15:23

Komunistická strana Číny minulý týden představila ambiciózní, avšak nikterak nemožný ekonomický plán. Podle něj se má asijská velmoc stát do pěti let zemí s vysokými příjmy. Do roku 2035 chce navíc zdvojnásobit svou ekonomiku, uvedl tamější prezident Si Ťin-pching. Podle propočtů ekonomů toho lze docílit každoročním růstem HDP 4,7 procenta, uvádí Bloomberg.