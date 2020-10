Petrof se pouští do výroby reproduktorů a vybavení karavanů

V hradecké továrně, kde voní smrkové rezonanční desky, se začíná vařit podle osvědčeného receptu. Rodinná firma s tradicí výroby hudebních nástrojů z roku 1864 se vrací k plánům, které jí pomohly zdolat minulou finanční krizi. Program rozšíří o další výrobky mimo segment hudebních nástrojů.



Před dekádou společnost rozjela především zakázkovou výrobu luxusních kuchyní. Spolupracovala s nábytkáři Hanák a Sýkora, postupně však produkci utlumila. Nový program v rámci vznikající samostatné divize, která v první fázi zaměstná až sedm nových lidí, bude širší.



„Pokud budeme vyrábět jen piana, budeme strašně zranitelní.“

„Pokud budeme vyrábět jen piana, budeme strašně zranitelní. Když jsou zavřené školy a obchody, nemůžeme prodávat a uživit lidi,“ říká Zuzana Ceralová Petrofová, ředitelka a představitelka páté generace rodinné firmy. V současnosti zaměstnává zhruba dvě stovky lidí, letos jich už propustila čtyřicet, ale odchody byly zčásti plánované.

Místo kuchyní, které byly pro nábytkáře moc drahé, hradecký závod nabídne luxusní interiéry a nábytek, mimo jiné skříně a komody. Cílem není sériová výroba, ale spolupráce s designéry na individuálních zakázkách pro luxusní domy, jachty, ale i karavany.

Opřít se společnost může o know-how a kapacitu vlastní dřevovýroby, kovovýroby a lakovny. „Právě řešíme nový projekt vybavení luxusních karavanů z moderních lehčených materiálů ve vysokém lesku. Ještě nejsou v prodeji, ale už vzorkujeme a zkoušíme výrobu,“ popsala Petrofová v rozhovoru pro MF DNES.

Udělají si to doma hezké

Nepůjde jen o nábytek. Výrobce klavírů pokračuje i v zakázkách, které jsou bližší jeho hlavní činnosti. Momentálně pracuje na zakázce na akustické panely pro novou budovu banky ČSOB a chystá speciální řadu reprobeden s českým výrobcem Xavian. Skříně reprobeden vyráběl už pro švýcarského zvukového mistra Marka Levinsona, kterého nadchl zvuk jeho křídel.

Petrof přitom úročí letité zkušenosti. Rozehrát umí osmdesátileté smrky ze Žďárských lesů Constantina Kinského i severoitalských Dolomitů.

Vedlejší výroba, která by podle prezidentky společnosti měla jako po minulé krizi růst ke 20 procentům obratu, lépe vytíží výrobu hradecké továrny. Tam společnost vyrábí klavíry a pianina značky Petrof a prémiové nástroje značky Ant. Petrof. Další značky ze skupiny Petrof, jako je Weinbach, Rösler, Scholze, Akord a Fibich, se vyrábějí licenčně v Číně.

Zuzana Petrofová očekává, že tržby firmy letos meziročně klesnou o 10 až 15 procent. Dá se přitom hovořit o úspěchu, neboť začátek roku vypadal zlověstně.

Během karantény milionových čínských měst přišlo uzavírání škol, z nichž některé se neotevřely dodnes. Školy patří k důležitým zákazníkům firmy. Na jaře nastalo globální covidové ticho, ani lidé neměli chuť utrácet statisíce až miliony korun za piana.

Významné zlepšení přišlo v srpnu a v září. Začali jsme přeplňovat měsíční plány.“

Představa dalšího rekordního roku (v tom loňském utržil Petrof 310 milionů korun) se rychle měnila v jistotu, že letošní rok bude jedním z vůbec nejhorších. Prodeje se snížily na polovinu a prezidentka spěchala do banky, aby požádala o překlenovací úvěr. Na peníze nakonec společnost nemusela sáhnout.

„Významné zlepšení přišlo v srpnu a v září. Začali jsme přeplňovat měsíční plány. Lidé nevědí, co bude ve druhé vlně, chtějí si to udělat doma hezké a kupují si piana,“ usmívá se teď ke konci roku, na začátku hlavní sezony. Kvůli novým zakázkám musela dokonce zrušit dovolené a přidat směny.

Probuzený Tchaj-wan

Ještě začátkem září ale tak dobře nebylo. Jeden z čínských partnerů v reakci na cestu senátorů na Tchaj-wan zrušil pětimilionovou zakázku Petrofu a nebylo jasné, zda nejde o předzvěst větší čínské msty. To by byla pro firmu, která loni vyvezla do Číny nástroje za 120 milionů korun (35 procent tržeb), velká rána.

„Nebýt v Číně není možné. Nemůžeme prodávat jen tam, kde je demokracie, neuživili bychom se. Jsme tam, kde je ochota hrát a kde můžeme podpořit kulturu. Nevyvážíme zbraně, ale piana,“ vysvětluje prezidentka.

Čína je pro světové producenty pian nejdůležitějším trhem. Vyrábějí a prodávají tam všichni od Steinway & Sons přes Yamahu, Kawai až po Petrof. O robustnosti trhu vypovídají čísla. Zatímco v Evropě se za rok prodá 10 tisíc nástrojů a v USA 15 tisíc kusů, v Číně je to 450 tisíc.

Přesto je konkurence čím dál větší. Bazary jsou plné starších pian, které se mnohdy nabízejí pod cenou, a digitální nástroje rychle technologicky dospívají. „Každá doba přináší nové příležitosti. Čtyři generace naší rodiny si poradily v těžších chvílích, zvládneme i tuto,“ tvrdí ředitelka.

Čínská anabáze nakonec dopadla dobře. Nejenže pianina a klavíry za pět milionů korun ze zrušené zakázky nakonec míří do českých škol, ale diplomatická přestřelka probudila dlouholetého partnera na Tchaj-wanu. V posledních letech si objednával jen málo, ale po čínských výhrůžkách si objednal celý kontejner nástrojů. A na spadnutí je další velká zakázka.