Výtržníky z Kapitolu na palubách nechceme, zní od největší unie letušek v USA

20:29

Americké letecké posádky se obávají možných roztržek na palubách letadel, které míří z Washingtonu D. C. Důvodem je včerejší vpád fanoušků Donalda Trumpa do Kapitolu. Ještě před samotnými nepokoji se nejméně dva incidenty při letech do hlavního města udály. Odborová organizace letušek proto vyzývá k tomu, aby byla demonstrantům přeprava letadlem zakázána.