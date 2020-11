KOMENTÁŘ: Je Joe Biden přítel, či nepřítel Číny?

Základní pohled, jakým se Číňané dívají na každého cizince, je založen na jeho vztahu k Číně. I jejich vztah k cizinci se tak velmi podstatně odvíjí právě od odpovědi na otázku: „Je to přítel Číny, nebo je proti Číně?“ Může to vypadat sebestředně, neobjektivně i nacionalisticky, ale je to nakonec dost běžné i jinde, zvláště ve velkých zemích.