Senátní volby změní osud USA. Trump i Biden chtějí zemi zachraňovat po svém

„Lidi, je to tady. Je to tady. Máme nový rok a úterý může být novým dnem pro Atlantu, pro Georgii, pro Ameriku,“ prohlásil demokrat Joe Biden na shromáždění, jehož se zúčastnil vzhledem k pandemii covidu-19 pouze omezený počet lidí, kteří navíc seděli v autech. „Jediný stát může určit cestu nejen pro další čtyři roky, ale pro následující generaci,“ dodal.



„Naše země je odkázána na vás,“ prohlásil Donald Trump na svém mítinku, jehož se podle odhadů organizátorů zúčastnily nehledě na nebezpečí šíření koronaviru tisíce lidí namačkaných na sebe.

„Mohla by to být vaše poslední příležitost zachránit Ameriku takovou, jakou ji máme rádi,“ dodal dosluhující prezident, který však stále odmítá uznat svou porážku v listopadových prezidentských volbách.

Demokraté potřebují k ovládnutí Senátu vyhrát oba souboje, v nichž stojí republikán David Perdue proti jeho téměř o 40 let mladšímu vyzyvateli Jonu Ossoffovi a Kelly Loefflerová proti demokratu Raphaelu Warnockovi.

Pokud by se demokratům podařilo v horní komoře získat převahu, mohl by Biden prosazovat svůj legislativní program bez spolupráce s republikány, kteří by ani nemohli blokovat potvrzení čelných představitelů nadcházející demokratické administrativy či federálních soudců.

Donald Trump však strávil velkou část svého vystoupení opětovným nepodloženým zpochybňováním výsledku nedávných prezidentských voleb v některých státech, kde prohrál.

Jedním z nich je i samotná Georgia, kde se prezident podle nedávno uniklého záznamu telefonátu snažil přesvědčit místní činitele, aby pro něj „našli“ necelých 12 000 hlasů, které ho dělí od vítězství. Ti to však odmítli společně s prezidentovými tvrzeními o podvodech.

„Není možné, že jsme v Georgii prohráli,“ řekl za potlesku svých příznivců Trump a pochválil Loefflerovou za to, že se v tomto sporu staví na jeho stranu. Senátorka totiž již předestřela, že se hodlá ve středu postavit proti oficiálnímu vyhlášení výsledků voleb v Kongresu, ačkoliv podle hlasování takzvaného sboru volitelů zvítězil Biden ve volbách nad Trumpem poměrem 306 ku 232 hlasům.

Trump v úterý rovněž znovu vyvíjel tlak na svého viceprezidenta Mikea Pence, který má podle ústavy povinnost oficiálně prohlásit zvoleného prezidenta příštím šéfem Bílého domu. Trump přitom na něj opakovaně naléhá, aby tak odmítl učinit, čímž by naboural volební proces. „Doufám, že nás Mike Pence podrží,“ řekl Trump, který viceprezidenta nazval skvělým chlapem. „Pokud nás nepodrží, už ho nebudu mít tolik rád,“ dodal.

Georgia byla po desetiletí stabilní baštou republikánů, Bidenovi se tam letos podařilo zvítězit jako prvnímu demokratovi od roku 1992. Podle průzkumů jsou však šance všech čtyř kandidátů na zisk křesla v Senátu v podstatě vyrovnané a experti se proto zdráhají výsledek předjímat. Na první projekce se stejně jako v případě prezidentských voleb zřejmě bude muset čekat až několik dní.