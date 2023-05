Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Doba uhelná končí, doly se zasypávají a usínají věčným spánkem. Naději na druhý život má černouhelný důl Darkov. Už několik měsíců se mluví o tom, že by v něm mohlo vzniknout podzemní úložiště energie, první svého druhu na světě. Teď to ale vypadá, že prvenství může Darkovu utéct. A kvůli báňské legislativě z 80. let nemusí úložiště na bázi gravitační energie v dole vzniknout vůbec.