V dole Darkov má vzniknout podzemní úložiště energie, první svého druhu

Jedno ze základních pravidel elektroenergetiky zní, že elektřinu nelze ve větší míře skladovat. S větším zapojením fotovoltaických a větrných elektráren, které nevyrábí kontinuálně, to ale bude potřeba.

S dílčím možným řešením teď přichází britská firma Gravitricity. Pro svůj první pilotní projekt si zvolila Českou republiku. „Ve Velké Británii existuje spousta dolů, ale většina z nich se uzavřela před mnoha a mnoha lety. Je pro nás mnohem jednodušší zaměřit se na důl, který se zavřel před rokem nebo který se bude zavírat příští rok, protože se do něj můžeme podívat. Počáteční práce jsou pak mnohem levnější,“ vysvětlil Charlie Blair, ředitel společnosti Gravitricity.

Podle britského velvyslance v České republice Matthewa Fielda půjde o „první plnohodnotnou instalaci této technologie“ na světě.

Zařízení by podle jeho slov mělo fungovat na bázi „velmi hluboké jámy a velmi těžkého závaží“. V době, kdy budou fotovoltaické či větrné elektrárny vyrábět přebytek elektřiny, bude se tato energie používat na vytahování závaží v šachtě o hloubce alespoň 500 metrů.

Jakmile bude v síti nedostatek elektřiny, začne se závaží o hmotnosti 500 až 1000 tun spouštět a prostřednictvím gravitační síly produkovat energii na pohánění generátorů. Ty budou elektřinu dodávat do sítě. V budoucnu by inženýři z Gravitricity chtěli pracovat se závažími o hmotnosti až 10 tisíc tun.

Životnost až 50 let

První projekt bude mít podle propočtů společnosti Gravitricity výkon čtyři megawatty. Bude sloužit na balancování sítě. Teoreticky by na jedno nabití mohl na 15 minut energeticky uspokojit až 24 tisíc domácností.

Projekt je teprve v přípravné fázi, ale už za tři roky by mohlo být hotovo. Podle Blaira je jednou z hlavních výhod zařízení trvanlivost. „Je to velmi podobné baterii, ale má to mnohem delší životnost,“ uvedl Blair s tím, že zařízení může fungovat 25 až 50 let. Projekt by podle něj mohl stát desítky milionů eur, přičemž společnost doufá, že získá dotaci od Evropské unie.

Podle ředitele státního podniku Diamo Ludvíka Kašpara zatím není na sto procent jisté, jestli prvním dolem, v němž se projekt bude realizovat, bude právě Darkov. Je to ale nejvíce pravděpodobné. „Z jam, které máme v současné době k dispozici, je to favorit,“ uvedl Kašpar.