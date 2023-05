O gravitační elektrárně na Dole Darkov se jedná, stavbu by mohl ohrozit plyn

„Musíme vidět zpracovanou studii provedení a technickou dokumentaci. Teprve pak můžeme posoudit, zda se dané zařízení pro zdejší důl hodí,“ konstatoval ředitel odštěpného závodu Darkov státního podniku Diamo Josef Lazárek.

Někdejší důl Darkov by se mohl stát prvním zařízením na světě této velikosti, kde by gravitační elektrárna, principiálně podobná přečerpávací elektrárně, jen místo vody využívající závaží, fungovala. „Může se ale stát, že některé věci budou v daném prostředí nerealizovatelné. Například důlní jámy jsou dimenzovány na nějakou zátěž, na nějakou činnost a například tlaky a zatížení při spouštění závaží mohou být jiné,“ vysvětlil ředitel závodu možné problémy při využívání někdejší šachty.

Ta je nyní v útlumu, z podzemí se demontují použitelná zařízení, systém chodeb se postupně stavěním protivýbuchových hrází zmenšuje, zazdívají se některé části, tak, aby zde i nadále šlo těžit plyn.

Ten je přitom jedním z rizik, které mohou možnou instalaci gravitační elektrárny ohrozit. „Je to plynující důl, vše proto musí odpovídat bezpečnostním předpisům a požadavkům,“ doplnil Josef Lazárek.

Samotná gravitační elektrárna by přitom plánovanou těžbu plynu ohrozit nemusela, na dole je více jam, které se dají využít. Potřebné technické podklady by měli zástupci Diama znát do začátku prázdnin. „Proběhla důkladná technická inspekce dolu, do konce června chceme předložit závěrečnou studii proveditelnosti,“ přiblížil plány britské společnosti její český zástupce Lukáš Adámek.

Přípravy by trvaly tři roky

Po rozhodnutí, zda se může v dole stavět, a hlavně po získání souhlasu báňského úřadu, by měla příprava trvat zhruba tři roky. „Přibližně rok se bude projektovat, rok a půl montovat, půl roku pak uvádět do provozu,“ přiblížil možnou budoucnost gravitační elektrárny v dole Darkov Lukáš Adámek.

Což by ale mohlo přinést další problém. Provoz nečinné šachty je totiž drahý a prostřednictvím rozpočtu státního podniku Diamo jej platí stát. „Hlavně by to nemělo vést k tomu, aby na stavbu či provoz nebyly používány peníze z rozpočtu, abychom neměli prostoje a mohli provést likvidaci dolu podle plánu,“ konstatoval Lazárek. „Jakékoliv pozastavení činnosti při likvidaci šachty totiž vede k vyšším nákladům na provoz.“

Ty by podle zástupců Gravitricity měl případně pokrýt rozpočet projektu. „Je nám jasné, že tři roky příprav jsou dlouhá doba, ale počítáme s tím v rámci žádosti o dotaci z inovačního fondu. V té počítáme i s provozním nákladem, který by měl pokrýt dobu, než bude zařízení vydělávat,“ konstatoval Lukáš Adámek.

Gravitační elektrárna by podle něj měla pomáhat se zvládáním výkyvů v přenosové soustavě. „Projektované zařízení dokáže akumulovat dvě MWh, do sítě bychom měli umět poslat výkon čtyř megawatt,“ přiblížil zástupce Gravitricity parametry možné elektrárny.

Nakolik by šlo o významnou pomoc energetické soustavě, zatím jasné není. Její v okolí nejznámější obdoba, přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, totiž disponuje výrazně vyšší účinností. Její instalovaný výkon je největší v České republice a dosahuje 2 x 325 MW.