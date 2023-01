Předpoví výpověď, odhalí poruchu. BigHub umí použít AI téměř na cokoliv

První roky na ČVUT si jeden druhého příliš nevšímali. Teprve postupně, jak se náročného studia drželo jen to nejsilnější jádro studentů, si k sobě našli cestu.

Po škole si zkusili zaměstnání v konzultačních a bankovních společnostech, a utvrdili se v tom, co jim v hlavách leželo už dávno. Umělá inteligence má obří potenciál, který firmy dostatečně nevyužívají. Karel Šimánek a Tomáš Hubínek proto založili BigHub - společnost, která je od začátku v černých číslech a po sedmi letech se přibližuje stomilionovému obratu.

Na otázku, na co se vlastně zaměřují, neexistuje jednoznačná odpověď. Neuronová síť od BigHubu například pomáhá podchytit nežádoucí vibrace turbíny v jaderné elektrárně Temelín. Další řešení predikuje poruchy na plynárenských regulačních stanicích. „Na základě historických dat, které firma za šest let nasbírala, jsme vyhodnocovali pravděpodobnost toho, že se některá komponenta porouchá nebo že potřebuje preventivní údržbu,“ vysvětluje Tomáš Hubínek.

Na Slovensku umělá inteligence od BigHubu pomáhá s odhalováním černých odběrů elektřiny. Pole působnosti firmy se ale neomezuje čistě na energetiku, své služby nabízí například logistickým společnostem, maloobchodu nebo třeba personálním oddělením firem, které si chtějí udržet klíčové zaměstnance. Prakticky komukoli, kdo má zájem, dokážou navrhnout řešení na míru. „Oblast, do které bychom rádi pronikli, je zdravotnictví. Mám rád projekty, které mají dopad. A medicína je oblastí, kde AI může hodně pomoci,“ říká Hubínek.

Učit se, učit se

Klíčem k úspěchu je podle dvou mladých podnikatelů neustálé sledování toho, co se v oblasti umělé inteligence děje. „Hodně mě baví sledovat trendy. Když je něco nového, nastuduji si to a pak hledám potenciál využití v byznysu. Snažím se v tomto ohledu motivovat i tým a dostat je tak trochu do nekomfortní zóny. Jsou nucení stále se učit, aplikovat věci, se kterými ještě nikdy nepracovali,“ uvádí Šimánek.

Pro oba dva je zároveň důležité to, co dělají nad rámec běžného podnikání. „Snažíme se pomáhat růstu české datové komunity, pořádáme setkání lidí z oboru napříč firmami s cílem propojení a sdílení znalostí. Taky natáčím podcast o datech,“ uvádí Šimánek. Oba dva přednášejí na ČVUT, ale jsou aktivní i na středních školách a podporují například Cenu Josefa Hlávky pro talentované studenty. „Snažíme se podpořit smysluplné projekty, ať už naším časem a znalostmi, tak i finančně,“ dodává Hubínek.