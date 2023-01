ANKETA: I váš hlas rozhodne. Vyberte podnikatelský příběh roku

Vyhlášení nejlepšího příběhu je už tradiční součástí soutěže Podnikatel roku. Letos je vyhlášení národního vítěze v plánu na úterý 28. února na pražském Žofíně a součástí slavnostního večera bude i předání ceny čtenářů MF DNES a iDNES.cz.

Pro nejlepší příběh hlasujte v anketě zde Hlasovat je možné do neděle 29. ledna 23:59. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním večeru 28. února

Svým hlasem můžete ocenit úspěchy firmy, neotřelý podnikatelský nápad nebo zkrátka jen projevit sympatie jejímu majiteli či majitelům. Hlasovat lze až do konce neděle 29. ledna a vybírat můžete z následujících nominovaných podnikatelů:

Josef Dvořáček – Sonnentor – Do kopce nad Čejkovicemi na jihu Moravy se opírá slunce, a právě tady sídlí Sonnentor – sluneční brána. Podnik vedený ředitelem a spolumajitelem Josefem Dvořáčkem zpracuje ročně na tři sta tun bylin a koření z ekologického zemědělství a jeho areál je vyhledávanou turistickou atrakcí.– čtěte Na jihu Moravy „roste radost“

Jan a Petr Holišovi – Akord Kvint – V prostředí spjatém s výrobou houslí se bratři Holišovi pohybují od dětství. Po otci převzali vedení unikátní houslařské manufaktury, z níž putují hudební nástroje do třiceti zemí všech kontinentů. – čtěte Bratři patrioti rozvíjejí v Lubech unikátní houslařskou manufakturu

Tomáš Hubínek, Karel Šimánek – Big Hub – Ajťácká dvojka Karel Šimánek a Tomáš Hubínek sleduje nejnovější trendy v oblasti strojového učení a zavádí je do praxe. Jejich umělá inteligence dokáže předpovědět, kdy dá zaměstnanec výpověď nebo odhalit černé odběratele elektrické energie. – čtěte Pražští ajťáci umí použít AI téměř na cokoliv

Michaela a Jiří Koláčkovi – Kolacek Group – Žádný chléb mu nechutnal, a tak si ho upekl sám. Příběh rodinné řemeslné žitné pekárny otce a dcery Koláčkových začal před sedmi lety. Vzpomínky na chuť z dětství u Jiřího Koláčka vyvolaly touhu znovu ochutnat čerstvý žitný chléb, který mu každý den servíroval jeho děda k snídani. Když si ale chtěl takový chléb koupit, byl zklamaný. – čtěte Stýskalo se mu po chlebu jako od dědečka, tak ho začal péct sám

Vladimír Mikulec – Novatronic – Nejistota, z čeho zajistit rodinu, byla motivem, který přivedl Vladimíra Mikulce k podnikání. Pracoval totiž ve Výzkumném ústavu lýkových vláken Šumperk, který po revoluci už jen dožíval. Dnes jeho firma zaměstnává 65 lidí a vyrábí špičkový školní, kancelářský i laboratorní nábytek. – čtěte S nábytkem začal v garáži, teď jím vybavuje i obří francouzské koncerny

Tomáš Louda - ETW - Spousta plastů se dá recyklovat jen velmi obtížně a většinou končí na skládkách nebo ve spalovnách. Tomáš Louda se to rozhodl změnit. Jeho firma úspěšně recykluje i ty nejšpinavější igelity. Hospodaření už překlopil do černých čísel, plánuje expandovat do celé Evropy a pokukuje i po Spojených státech. - čtěte Vize skrz igelit. Startup umí recyklovat i ten nejšpinavější plast

Jan Vlachynský – Bar který neexistuje – Za poslední dekádu se mu v Brně podařilo vybudovat barové impérium. Jan Vlachynský se svým týmem Lidi z Baru zanedlouho otevře už šestý bar. K tomu má zážitkový hotel, pražírnu kávy, létající pivovar nebo Turbomošt, který nesmí chybět na brněnských vánočních trzích. – čtěte Z Turbomoštu na vánočních trzích vzešlo brněnské barové impérium

Jaroslav Voldřich – Trihorse – Podniká v nenápadném děčínském vnitrobloku, ale jeho unikátní dřevěné hračky se značkou Trihorse znají snad v celém světě. Původem strojař spojil vysoce precizní způsob opracování s přírodním materiálem, který z jeho hraček dělá hravé edukativní pomůcky. – čtěte Prstem ovládané autíčko i vláček z Děčína dobývají svět