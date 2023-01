Výpověď nevadí. Propuštění z amerických IT firem si rozjíždí nové startupy

„Moje výpověď mě shodou okolností dostala do dobré pozice. Nemusím vracet náborový příspěvek, dostal jsem čtyřměsíční odstupné a navíc mám teď čas se soustředit na vlastní projekt,“ řekl agentuře Reuters Nic Szerman, který ještě před několika týdny pracoval v technologické společnosti Meta.

Tam Szerman nastoupil na plný úvazek teprve během loňského září a už o dva měsíce později se stal obětí rozsáhlého propouštění. Vedení firmy Meta se totiž rozhodlo snížit počet svých zaměstnanců o 13 procent. Celkově už američtí technologičtí giganti jako Meta, Microsoft nebo Twitter v roce 2022 propustili více než 150 tisíc pracovníků.

Po letech bouřlivého růstu tak pomalu praská bublina obrovské nedotknutelnosti amerického Silicon Valley. Třeba poradenská společnost Challenger, Gray & Christmas uvedla, že jen za listopad bylo v této oblasti propuštěno několik desítek tisíc pracovníků.

Podle této firmy jde o nejvyšší počet za jeden kalendářní měsíc od září roku 2015, kdy vlivem restrukturalizačních změn zrušila společnost Hewlett-Packard (HP) tisíce pracovních míst.

Vznikne nová generace firem?

Szerman ale na popud výpovědi začal hledat investory pro svou vlastní společnost Nulink, která se na základě technologie blockchain věnuje problematice šifrování. Začínající podnikatel poslal žádost o venture kapitál i do kryptoměnového fondu Andreessena Horowitze nebo do podnikatelského akcelerátoru Y Combinator. Zatím ale neuspěl.

Studie společnosti PitchBook před několika dny zveřejnila zprávu, ze které je patrné, že financování podniků v rané fázi podnikání bylo v loňském roce obrovské, a to i přes nepříliš pozitivní ekonomické vyhlídky do dalších měsíců. Blížilo se rekordní úrovni z roku 2021.

„Zainvestovali jsme dva miliony dolarů (48 milionů korun) do dvaceti různých společností a věříme, že alespoň jedna z nich se prosadí,“ řekla pro agenturu Reuters spoluzakladatelka fondu Day One Ventures, kterou je Masha Bucher.

Umělá inteligence nebo gaming

Ještě víc však plánuje no nových amerických firem vložit fond Origins Index Ventures a připravil si na to sumu ve výši 300 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 7,2 miliardy korun. Podobně velkou částku plánuje investovat i rakouská společnost VC Speedinvest ve spojení se Silicon Valley US Venture Partners. Zaujaly je hlavně firmy, jež se zaobírají umělou inteligencí nebo herním průmyslem.

„V každém období ekonomické nejistoty vzniknou nové příležitosti. S velkými pokroky ve sféře herního designu, díky novým inovacím i sociálním sítí je hraní her součástí mainstreamové kultury,“ řekla agentuře Reuters Sofia Dolfe z Index Ventures.

Někteří odborníci srovnávají současnou situaci s rokem 2000, kdy svět bojoval s takzvanou internetovou bublinou na akciovém trhu. Tehdy se totiž hodnota technologických firem během několika let citelně zvýšila a následně přišel velký propad, který také vyvolal značnou vlnu propouštění. Trh zaplavili talentovaní lidé, kteří pomohli s vybudováním nových úspěšných společností, mezi kterými byl třeba i Facebook nebo YouTube.

„Řada skvělých firem byla vytvořena v relativně temných časech,“ řekl Harry Nelis, který je partnerem investiční společnosti Accel a dodal, že mezi čerstvě propuštěnými pracovníky velkých firem vidí potenciál pro vznik nové generace úspěšných společností.

Viděli totiž, jak fungují ty největší firmy na světě a mohou těžit díky takto nabytým zkušenostem.

