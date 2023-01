České croblihy dobývají svět. Zahraniční expanze startuje v Saúdské Arábii

Český podnikatel Lukáš Vašek provozuje již čtyři pražské pobočky Oh Deer Bakery, kde peče sladké koblihy z croissantového těsta. „Srdcovou záležitostí byla první pobočka na Bělehradské, kde jsem začínal takzvaně od píky. Druhá pobočka v Purkyňově ulici byla prvním pokusem o expanzi a povedla se nad očekávání dobře. Následovala Pobočka v Dejvicích, spolu s kontejnerem na Manifesto Anděl,“ říká Vašek.

O zahraniční expanzi dnes již úspěšný pekař, který v roce 2017 pověsil na hřebík práci v kanceláři, přemýšlel již delší dobu. „Od doby, kdy jsem vstával ve dvě ráno, připravoval těsto, smažil, zdobil, a pak i sám prodával, uplynulo už dost času,“ vzpomíná podnikatel.

Už od začátku, kdy si získal své první zákazníky, se mu také ozývají i ti, kteří by na sladkém pečivu také vydělali. Vašek tak má neustále žádosti, zda by nechtěl rozjet franšízy, a to nejen v Česku. A tak nedávno svolil a jeho první zahraniční expanze začíná v Saúdské Arábii.

První pobočka Oh Deer Bakery se otevřela 10. ledna v Rijádu. „Franšínzant si mě našel sám, líbil se mu můj koncept a chtěl ho přenést do Saúdské Arábie. Thamer Alarifi je člověk který mě rychle přesvědčil, že Oh Deer bude v dobrých rukou,“ říká Vašek.

„Já jsem dohled do jisté míry, ale je to spíše dohled přes Whatsapp. Jezdím sem přibližně každé dva či tři měsíce na deset až 14 dní, takže kontroluji, jestli je kvalita jak má být,“ říká Vašek.

Ovšem sám připouští, že podnikatelské podmínky na Arabském poloostrově jsou o dost snadnější, ať se to týče doložené živnosti či různých povolení a administrativních úkonů.

„Oproti Evropě je tu navíc větší koncentrace lidí na jednom místě, jednodušší proces schvalováni či levnější a lépe dostupná pracovní síla,“ hodnotí český podnikatel svoji první expanzi.