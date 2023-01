Investice do českých startupů přibrzdily, i tak byl rok 2022 rekordní

Střední hodnota mladé tuzemské firmy ve druhé polovině roku klesla oproti té první zhruba o 17 milionů na 137 milionů korun. Vyplývá to z dat kanceláře Mavericks, která po právní stránce zajišťuje velkou část investic do českých startupů.

Rok začal skvěle. Hned v únoru se softwarový startup Productboard stal takzvaným jednorožcem – tedy soukromou firmou s hodnotou více než jedné miliardy dolarů. Této mety před ním dosáhla jen jedna česká společnost: internetový obchod Rohlík. Ani Rohlík přitom nezahálel. Na začátku léta získal od investorů zdaleka největší finanční injekci zhruba ve výši 5,4 miliardy korun. Přibližně v téže době si vyjednala miliardový kapitál i logistická společnost DoDo, a to od miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

Zkrátka se zdálo, že startupy zůstanou válkou na Ukrajině, energetickou krizí a dalšími okolnostmi nedotčeny. Ale ve druhém pololetí přišel propad.

Pokles se očekává, ale ne velký

Hodnota tuzemských startupů může klesat i letos. „Tento rok bude nejspíš těžší než ty předchozí. Možná dojde k lehkému poklesu aktivity transakcí, ale nebude to podle mě nijak významný pokles. Významnými hráči na trhu jsou totiž venture kapitálové fondy, které mají nasbírané peníze od svých investorů a musí je v horizontu zpravidla tří až pěti let proinvestovat,“ říká zakladatel společnosti Mavericks Tomáš Ditrych.

Pokles očekává ze strany aktérů, pro něž jsou investice do startupů spíše vedlejší činností než středobodem zájmu. „Podnikatelé a andělští investoři, kteří to mají spíš jako zajímavost ke svému portfoliu, budou nejspíš v tomto roce váhat a budou raději investovat peníze někam, kde je výnos jistější,“ domnívá se Ditrych.

Zmiňovaná společnost Productboard, která pomáhá produktovým manažerům určit, na co se mají soustředit, v listopadu oznámila, že kvůli zhoršující se situaci propustí pětinu lidí. Podle tehdejšího vyjádření představitelů firmy šlo o jejich dosud nejtěžší rozhodnutí.

„Další propouštění neplánujeme. Snažili jsme se upravit složení našeho týmu v návaznosti na predikce vývoje trhu. I přes současnou těžkou makroekonomickou situaci nadále vidíme silnou poptávku od firem,“ uvádí manažer Productboardu Jiří Nečas. Letošní rok zatím vyhlíží s optimismem. „Jsme přesvědčeni, že můžeme ze současné ekonomické recese vyjít silnější a ještě více posílit pozici globálního lídra,“ dodává.

Mews bylo nejhůře za covidu

Miliardovým jednorožcem se měl loni stát rovněž startup Mews, který nabízí softwarové systémy pro správu hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Nakonec mu ale „titul“ unikl.V polovině prosince získal v rámci třetího investičního kola injekci ve výši 185 milionů dolarů (4,4 miliardy korun). Dostal se tím na hodnotu 865 milionů dolarů (20,8 miliardy korun).

„Sehrály v tom roli podmínky na trhu. Většina investorů se dívá na to, jak se pohybují valuace veřejných firem, a podle toho se řídí i při investici do startupů. Během pandemie koronaviru všechny valuace vystřelily nahoru. Naproti tomu v roce 2022 byly všechny multiplikátory klidně o 70 až 80 procent nižší. Trh se tím vrátil do doby ještě před covidem,“ vysvětluje finanční ředitelka společnosti Mews Pavla Munzarová.

Společnost Mews nicméně má už to nejhorší za sebou. Protože mezi jejími klienty jsou především hotely, trpěla spolu s nimi už v době pandemie, a naopak loni se mohla těšit z opětovného posílení turistického ruchu.

„Prošli jsme si krizí od roku 2020, kdy jsme řešili covid. Když jsme potom viděli, že jsme z toho venku, řekli jsme si, že budeme zrychlovat růst, a začali jsme řešit investiční kolo. A nekoukali jsme při tom ani tak na to, jestli z nás bude, nebo nebude jednorožec. Pro nás je důležité, že máme firmu zajištěnou na další roky,“ uvádí Munzarová.

Peníze, které firma nabrala v posledním investičním kole, použije na rozšíření marketingového a prodejního týmu. V plánu je rovněž navyšování podílu na trhu a hledání vhodných akvizic. Ze zprávy právní kanceláře Mavericks vyplývá, že při dalších investicích se venture kapitálové fondy nebudou už tolik zaměřovat na schopnost startupu růst. Mnohem důležitější pro ně bude, zda je začínající firma „zdravá“ a zda dokáže ustát krize a přečkat období nejistot.

Podle Munzarové většina venture kapitálových fondů nyní vyčkává, jak se geopolitická krize a s ní spojená ekonomická krize budou vyvíjet. Nepředpokládá se ale, že by ohodnocení startupů na trhu mělo zase růst. Většina fondů se podle Munzarové bude v nejisté době dívat zejména na schopnost startupů vydělávat peníze. A to je i cíl Mews pro následující období. „Naším plánem je dostat se ke konci roku 2024 k profitabilitě,“ tvrdí Munzarová.