Nový tunel u Mezna zkrátí cestu do Budějovic o dva kilometry, časově o polovinu

Napřímení dosavadní klikaté železniční trati za zhruba sedm miliard korun cestujícím ušetří ve vlaku čas. „Je potřeba se ale na toto podívat v celkovém kontextu. Zatímco před modernizací koridorové tratě se z Prahy do Českých Budějovic jezdilo dvě hodiny a padesát minut, po rekonstrukci se bude jezdit hodinu a dvacet minut,“ řekl MF DNES Ondřej Göpfert, náměstek ředitele zodpovědného za investice Správy železnic.

Podobně jako už dříve postavené části koridorové trati je i zmiňovaný úsek Sudoměřice-Votice projektovaný na rychlost 160 kilometrů za hodinu. Spolu s úsekem mezi Soběslaví a Doubím se však může v budoucnu rychlost projíždějících vlaků zvýšit na 200 kilometrů a tím dále zkrátit dojezdové časy.

Případné navýšení rychlosti podle Správy železnic si žádné další stavební náklady nevyžádá. Současná stavba je už totiž stavěná tak, aby po ní mohly vlaky dvoustovkou jezdit. To ovšem zatím neumožňuje česká legislativa a není tak jisté, jaká bezpečnostní pravidla budou pro jízdu takovouto rychlostí nezbytná dodržet.



„Nezbytné bude přísnější zabezpečení trati perostřednictvím evropského zabezpečovače ETCS, případně je otázka, zda takovéto tratě nebude nutné oplotit,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Právě přeprojektování úseku ze 160 kilometrů na 200 může ale v konečném důsledku zprovoznění stavby o několik měsíců zpozdit.

Dosavadní hramonogram totiž počítá s tím, že zhruba 95 procent trasy mezy Prahou a Budějicemi bude zprovozněno do dvou let. Zbývat tak bude poslední úsek náročným terénem kolem Hluboké nad Vltavou. Ten by podle ministra dopravy Karla Havlíčka mohl následovat s odstupem dalších čtyř až pěti let.

Stavba menšího tunelu Deboreč na trati Praha–České Budějovice (12. září 2019):