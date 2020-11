Nejdelší na světě a hluboko pod povrchem. Laerdalský tunel slaví 20 let

21:17

Norský Laerdalský tunel je již dvacet let nejdelším silničním tunelem na světě. Měří 24,5 kilometru a řidiči jím projedou zhruba za 20 minut. Stavba na jihu Norska, která zkrátila cestu z metropole Osla do západonorského přístavu Bergenu z dřívějších 14 na sedm hodin, se stavěla pět let a stála v přepočtu 46,6 miliardy korun.