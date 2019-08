Stezka z Chebu do Německa bude bezpečnější, cyklisté projedou tunelem

Zároveň dojde k narovnání nepřehledného silničního „esíčka“ v úseku, kterému místní říkají U Kočího. Kompletní dokončení mimoúrovňového křížení komunikace a cyklostezky nastane v následujícím roce.

„Na zbývající práce musí město najít nového dodavatele. Je třeba dokončit přeložku silnice, která se netýká vlastní cyklostezky, ale kvůli ní se to celé dělalo. Přemostění cyklostezky, která povede tunelem pod silnicí, přišlo asi na 17 milionů korun. Stavět se začalo na podzim loňského roku,“ upřesnil chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Doplnil, že část týkající se úprav silnice bude finančně poměrně nákladná. Očekávaná investice je kolem 15 milionů korun, protože pro novou komunikaci bude nutné kompletně vybudovat podkladové vrstvy. Zatím nedokončený povrch nově budovaného úseku trasy pro cyklisty by měl vyjít podstatně levněji. Cyklostezka totiž vede po starém drážním tělese.

Po narovnání komunikace přes tunel se město pustí do poslední fáze, kterou je dokončení cyklostezky až k chebské čtvrti Háje. Z Hájů až do Německa poté cyklisté projedou bez zastavení a navíc po asfaltovém povrchu, který je pro svou kvalitu na hotových úsecích už dnes vyhledávaný milovníky jízdy na in-line bruslích.

První úsek cyklostezky byl vybudován v rámci příprav první chebské přeshraniční krajinné výstavy v roce 2006. Vede po bývalé železniční trati ze Slapan k česko-německé hranici.

O tři roky později byla díky evropské dotaci dostavěna další tříkilometrová část ze Slapan ke křižovatce se silnicí z Hájů do Podhradu. Stavba využila pro cyklostezku zbytky železniční trati, která původně spojovala města Cheb a Waldsassen.

Po uzavření hranic byl český úsek využíván pro dopravu do textilního podniku ve Slapanech. Vlaky tu přestaly jezdit v roce 1964 a koleje pak už byly využívány jen k odstavování vysloužilé železniční techniky.

Vagony se však stávaly terčem vandalů a místem černých skládek. Dnes připomíná železniční minulost cyklostezky dobové návěstí, kus historických kolejí a přímo na hraničním přechodu zajímavá „železniční“ lavička.

Cyklostezka Cheb – Waldsassen je součástí Valdštejnovy okružní cyklostezky z Chebu přes Waldsassen do Marktredwitz a zároveň patří do páteřní cyklostezky Ohře, která protíná Karlovarský kraj. Vede od státní hranice s Bavorskem u Slapan, míří do Chebu, Sokolova a Karlových Varů.